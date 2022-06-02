直播预告：眼底病早发现早治疗 抓住“黄金治疗窗”

眼睛是心灵的窗户，眼健康是国民健康的重要组成部分，涉及全年龄段人群全生命期。今天是第27个全国“爱眼日”，今年的活动主题是“关注普遍眼健康，共筑‘睛’彩大健康”。

倘若将眼睛比作一部有底片的照相机，那么眼底病就是底片出现了问题，因此无法成像，其危害主要是影响视觉能力，严重的造成失明。眼底病的类型有很多，其中最常见的是老年性黄斑变性、糖尿病视网膜病变、视网膜静脉阻塞、病理性近视等。6月6日10:00，“人民好医生”客户端将邀请到厦门大学附属厦门眼科中心总院长黎晓新教授，给公众科普近常见眼底疾病的相关知识。

专家介绍：

黎晓新，厦门大学附属厦门眼科中心总院长，教授，医学博士、博士生导师，北京大学人民眼科中心前任主任、国际眼科科学院院士，中华医学会眼科学会名誉主委，欧洲视网膜学会核心理事，中国老年病眼科学会主任委员。主持国家863、973、十三五、国自然等多项课题，是973年龄相关黄斑变性首席科学家。在Ophthalmology、JAMA Ophthalmology、Retina 等国际杂志发表100余篇文章。获中华眼科学会“终身成就奖”“金钥匙奖”等，获国际眼科学会理事会“金苹果奖”、亚太玻璃体视网膜学会Tano讲座奖，北京大学“国华奖”、北京大学医学部“桃李奖“，2021年获亚太眼科学会Homles讲座奖。

擅长：

视网膜玻璃体手术和眼底疾病的研究与治疗。

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