国家药监局：2021年审评通过47个创新药 再创历史新高

人民网北京6月2日电 （记者孙红丽）国家药监局1日发布的《2021年度药品审评报告》（以下简称《报告》）显示，2021年审评通过47个创新药，再创历史新高。推动2款国产新冠病毒疫苗接连被纳入世界卫生组织（WHO）紧急使用清单（EUL），应急审评通过一组新冠病毒中和抗体联合治疗药物上市。

根据《报告》显示，以注册申请类别统计，2021年受理新药临床试验申请（以下简称IND）2412件，同比增长55.81%；新药上市许可申请（以下简称NDA）389件，同比增长20.43%

2021年批准/建议批准创新药注册申请1628件（878个品种），同比增长67.32%。以药品类型统计，创新中药39件（39个品种），同比增长39.29%；创新化学药1029件（463个品种），同比增长44.32%；创新生物制品560件（376个品种），同比增长141.38%。

突破性治疗药物方面，2021年受理的注册申请中，申请适用突破性治疗药物程序的注册申请263件。经综合评估、公示，53件（41个品种）纳入突破性治疗药物程序，覆盖了新型冠状病毒感染引起的疾病、非小细胞肺癌、卵巢癌等适应症。

优先审评审批方面，根据现行《药品注册管理办法》，2021年共115件注册申请（69个品种）纳入优先审评审批程序。其中，符合附条件批准的药品41件，占比35.65%，符合儿童生理特征的儿童用药品新品种、剂型和规格34件，占比29.57%。药审中心优先审评资源逐年加大向具有临床优势的新药、儿童用药、罕见病药物注册申请倾斜。

另外，2021年审结81件纳入特别审批程序的注册申请（新冠病毒疫苗和治疗药物），其中，批准新冠病毒疫苗IND 12件，建议批准新冠病毒疫苗NDA 5件（均为附条件批准上市），分别为4件新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）、1件重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）；批准新冠病毒治疗药物IND 15件，分别为小分子抗病毒药物4件，中和抗体9件，其他类药物2件；建议批准新冠病毒治疗药物NDA 5件，分别为清肺排毒颗粒、化湿败毒颗粒、宣肺败毒颗粒、新冠病毒中和抗体联合治疗药物安巴韦单抗注射液（BRII-196）及罗米司韦单抗注射液（BRII-198）；批准涉及新冠病毒相关补充申请44件。

《报告》指出，2021年，新冠肺炎疫情全球大流行仍处于发展阶段，人民群众对疫苗药品的期待不断增高，国际社会对我国疫苗药品安全的关注度与日俱增。

截至2021年底，累计批准55个品种新冠病毒治疗药物IND，包括中药2个，小分子抗病毒药物10个，中和抗体30个，其他类药物13个。2021年，新冠病毒中和抗体联合治疗药物（安巴韦单抗注射液、罗米司韦单抗注射液）、清肺排毒颗粒、化湿败毒颗粒、宣肺败毒颗粒已获批上市。

截至2021年底，加速推动4个新冠病毒疫苗附条件批准上市，5条技术路线的27个疫苗品种获批开展临床试验，其中9个进入Ⅲ期临床试验，新冠病毒疫苗审评取得重大突破。