国家药监局：保妇康凝胶和调经养颜颗粒转换为非处方药

人民网北京5月23日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，国家药监局近日发布公告，经组织论证和审核，保妇康凝胶和调经养颜颗粒由处方药转换为非处方药。

国家药监局表示，请相关药品上市许可持有人在2023年2月17日前，依据《药品注册管理办法》等有关规定就修订说明书事宜向省级药品监督管理部门备案，并将说明书修订的内容及时通知相关医疗机构、药品经营企业等单位。

另外，非处方药说明书范本规定内容之外的说明书其他内容按原批准证明文件执行。药品标签涉及相关内容的，应当一并修订。自补充申请备案之日起生产的药品，不得继续使用原药品说明书。

资料显示，保妇康凝胶功能主治为行气破瘀，生肌止痛。用于湿热瘀滞所致的带下病，症见带下量多、色黄、时有阴部瘙痒；霉菌性阴道炎见上述证侯者。用药禁忌包括：孕妇禁用；对本品及所含成份过敏者禁用。

经养颜颗粒功能主治为补血益气，调经养颜。用于妇女月经不调及其引起的痛经、面色淡暗或有暗斑。用药禁忌包括：孕妇禁用；对本品及所含成份过敏者禁用。

根据国家药品监督管理局药品评价中心官网发布的《药品不良反应知识100问》，药品分为处方药与非处方药，是药品管理上的分类。非处方药，是指由国务院药品监督管理部门公布的，不需要凭执业医师和执业助理医师处方，消费者可以自行判断、购买和使用的药品。

非处方药本身也是药，总体来说不良反应比较少、比较轻，但这不是绝对的。有些非处方药在少数人身上也能引起严重的不良反应，所以非处方药也要严格按照药品说明书的规定使用，不能随便增加剂量或增加使用次数，改变用药方法或用药途径。