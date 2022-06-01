国务院联防联控机制：坚决杜绝入户消毒技术不规范、操作简单粗暴等问题发生

人民网北京6月1日电 （记者孙红丽）消毒作为切断传染病传播途径的有效措施和手段，在疫情防控中发挥了重要作用。

为进一步规范各地消毒工作，国务院联防联控机制日前印发《关于进一步精准规范开展新冠肺炎疫情防控消毒工作的通知》（以下简称《通知》），要求在疫情防控过程中，坚决杜绝入户消毒技术不规范、操作简单粗暴、执行跑偏走样等问题发生。

《通知》指出，消毒是实施“人、物、环境”同防措施的重要手段，精准规范地做好消毒工作事关防疫整体措施落实，事关疫情防控效果。各地要高度重视，严格按照传染病防治法规定，依法依规开展疫源地终末消毒。要更加注重对消毒技术规范和流程的严格要求，更加注重加强消毒事前、事中、事后沟通，更加注重专业人员的培训和过程监督，更加注重对公众开展消毒知识和有关规定的宣传解读，精准规范开展消毒，最大程度保护人民生命安全和身体健康。

《通知》要求，严格规范疫源地的终末消毒。各地要根据流行病学调查结果，确定终末消毒的范围和对象，严格对被病例或无症状感染者污染的居所、工作学习场所、诊疗场所、集中隔离点、转运工具及其他可能被污染的场所进行终末消毒。

优化入户终末消毒技术操作流程。消毒前，加强与住户的充分沟通，了解房内状况和物品性质，告知其消毒工作必要性和注意事项，争取理解和支持。消毒过程中，根据环境风险和物品特性，正确选择消毒产品和消毒方法。针对污染风险较小、不耐腐蚀或现有方法无法消毒的物品，加强风险研判，视情况采取密闭封存、长时间静置等无害化处理方式，最大程度降低物品损坏和环境污染。消毒完成后，及时做好社区公示告知工作。

针对人员密集、流动性大的重点场所和单位，如商超、宾馆、农（集）贸市场、交通工具（站点）、学校、办公楼宇、建筑工地、养老机构等，要根据疫情形势，结合场所和环境的污染风险特点，指导科学开展日常预防性消毒，加大高频接触物体表面的消毒频次。

另外，封控区、管控区内，要重点做好楼栋内公共区域、物资保障点、核酸采样点、垃圾存放点、快递集散处和公共卫生间等的预防性消毒，垃圾和污水严格按照规范要求处理。封控区以阳性感染者居住地、周边住户相邻外环境及其活动轨迹为重点进行全面、彻底消毒。管控区以日常清洁为主，消毒为辅。

《通知》分别制定了针对专业人员使用的《疫源地终末消毒工作细则》、群众科普和公共场所使用的《公众预防性消毒指引》。

其中，《疫源地终末消毒工作细则》，进一步细化了终末消毒的范围和对象、消毒方法，优化了入户终末消毒的技术操作流程，增加了针对性不同污染物品、环境的无害化处理的方式方法等内容；《公众预防性消毒指引》，重点突出对家庭和公共场所日常性清洁消毒指导，防止出现“放松消毒”和“过度消毒”两种倾向，引导公众科学清洁消毒和自我防护。