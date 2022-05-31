包装层数多、使用贵重材料、混装高价值商品……临近端午节，粽子礼盒热卖起来，过度包装的问题广受消费者关注。为让月饼、粽子包装“瘦身”和“轻装上架”，国家市场监管总局（标准委）会同工业和信息化部等有关部门近日批准发布《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》国家标准第1号修改单，规定月饼和粽子的包装层数从最多不超过四层减少为最多不超过三层，进一步倡导绿色消费理念，规范行业发展。

“每年快到端午节时，都要采购粽子礼盒赠送亲朋好友，但很多礼盒都是外表好看，实际口味一般。”家住北京的王阿姨表示，重“颜值”轻“品质”的现象在食品包装方面较为突出，等拆完里三层、外三层的包装，往往已经没有食欲了。“而且包装产生的材料也很浪费，对环境有一定污染，希望能尽快改善这一现象。”王阿姨说。

市场监管总局标准技术司司长刘洪生介绍，月饼和粽子的包装具有保护商品、方便储运、引导消费等功能。“与其他食品相比，月饼、粽子的过度包装问题仍相对突出，存在包装层数过多、包装空隙过大等问题，个别甚至还存在使用贵重材料、混装高价值的商品等问题，需要进一步对月饼和粽子包装要求再细化、再加严。”刘洪生说。

去年修订发布的GB 23350-2021标准，规定了食品和化妆品的包装空隙率、包装层数、包装成本等方面的技术要求，涵盖了糕点、酒类、茶叶、饮料、保健食品等31类食品。近日发布的修改单对各项要求进行了升级，具体内容包括以下几点：

——减少包装层数，将月饼和粽子的包装层数从最多不超过四层减少为最多不超过三层；

——压缩包装空隙，必要空间系数是包装空隙的核心指标，反映了包装紧凑程度，数值越小表示包装空隙越小。刘洪生介绍，此次将月饼的必要空间系数从12降低为7，相当于包装体积缩减了42%；将粽子的必要空间系数从12降低为5，相当于包装体积缩减了58%。

——降低包装成本，对于销售价格在100元以上的月饼和粽子，将包装成本占销售价格的比例从20%调减为15%；对于销售价格100元以下的月饼和粽子，包装成本占比保持20%不变，其中包装成本一般指食品企业与包装企业签订的包装采购价格，销售价格一般指食品企业与销售企业签订的合同销售价格；同时要求包装材料不得使用贵金属和红木材料。

——严格混装要求，规定月饼不应与其他产品混装，粽子不应与超过其价格的其他产品混装。

市场监管总局食品生产司副司长黄敏介绍，企业是治理过度包装的第一责任人。“食品生产企业应当主动作为、履行责任，认真开展自查，严格执行国家强制性标准，优化产品包装设计，加强包装材料管理，强化供应商审核，不断提升产业链供应链管控水平。”黄敏说。

“企业面对日益激烈的市场竞争，不应再耗时费力把心思花在精心包装的‘面子’上，应该在提升产品品质、花样和口味等‘里子’上用心思、下功夫、求突破，推出更多价格亲民、口味上乘的月饼和粽子，满足老百姓美好生活需要。”刘洪生介绍，标准修改单的实施日期确定为2022年8月15日，一方面是为了引导有条件的企业尽早实施新标准，全社会能早日见到简约包装的成效，另一方面也是兼顾企业存在库存包装这一现实情况，为消化这些库存包装留出一定的时间，避免造成浪费。

“在这期间，月饼生产企业应积极开展两方面工作：一是尽快贯标用标达标，当前是今年中秋节月饼包装设计和订货的‘窗口期’，希望生产企业提高绿色发展的意识，按照新标准要求，设计生产今年的月饼包装。”刘洪生说，“二是尽早消化库存包装，为了避免浪费，我们留出了使用库存包装的‘过渡期’，希望生产企业把握好这个时间周期，尽早使用，确保在实施日期前消化。”