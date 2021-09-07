治理过度包装有标准了

新标准规范了31类食品、16类化妆品的包装要求，同时严格限定了包装层数，食品中的粮食及其加工品不应超过三层包装，其他食品和化妆品不应超过四层。为避免对生产经营活动造成影响，以及产生新浪费，新标准设置了2年过渡期。

随着中秋节临近，商品过度包装、豪华包装等现象又有抬头之势。近日，市场监管总局新修订发布强制性国家标准《限制商品过度包装要求食品和化妆品》，以标准为抓手，从源头减少资源消耗和包装废弃物产生，并将于2023年9月1日起实施。新标准将给市场带来哪些新变化？

商品包装具有保护商品、引导消费、提高产品附加值等作用。但过度“颜控”不过是商家将成本附加转嫁到消费者身上。“目前市场上部分食品和化妆品企业为追求高额利润，存在包装过度、不环保、不节约的情况，表现为包装层数过多、空隙率过大、成本过高，超出了包装本身的基本功能，也损害了消费者的合法权益。”市场监管总局标准技术司副司长陈洪俊说，研究表明，我国包装废弃物约占城市生活垃圾的30%至40%，在这些包装废弃物中，大部分是过度包装产生的。

为解决食品化妆品过度包装问题，市场监管总局（标准委）会同工信部等部门，组织相关技术机构对2009年版标准进行修订。陈洪俊介绍，新标准规范了31类食品、16类化妆品的包装要求，同时严格限定了包装层数，食品中的粮食及其加工品不应超过三层包装，其他食品和化妆品不应超过四层。此外，新标准中包装空隙率计算方法解决了将初始包装体积做大、增加其他商品等逃避监管的问题，还增加了外包装体积检测、判定规则和不同商品的必要空间系数，有利于引导绿色生产和消费，也有利于实现有效监管。

新标准为企业和市场设置了两年过渡期，出于怎样的考虑？“新标准发布后，食品和化妆品生产企业需要根据新标准要求，对产品包装进行合规性设计，同时需要消纳库存包装以及待售商品，尤其是化妆品类商品保质期长，流通环节消纳周期也相对较长。为避免对生产经营活动造成影响，以及产生新的浪费，在广泛征求有关产业部门、行业协会和企业意见的基础上，设置了2年实施过渡期。”陈洪俊表示。

消费者在购买食品及化妆品类商品时，如何快速判断包装是否过度？市场监管总局标准技术司副司长魏宏介绍，消费者一般可以通过“一看、二问、三算”，简单判断商品是否属于过度包装。“一看”，就是要看商品的外包装是否为豪华包装，包装材料是否属于昂贵材质；“二问”，就是在不拆开包装的情况下，问清包装层数；“三算”，就是要测量或估算外包装体积，并与允许的最大外包装体积进行对比，看是否超标。以上三个方面，只要一个不符合要求，就可以初步判定为不达标。

北京工商大学食品与健康学院教授马爱进分析称，以茶叶包装为例，与茶叶直接接触的金属或者塑料包装即为第一层，依次向外数，有几层包装就是包装层数。同时，产品固有属性的材料层以及紧贴销售包装且厚度低于0.03毫米的薄膜不计算在内。比如粽叶、竹筒、天然或胶原蛋白肠衣等属于产品固有属性的材料层。

“两年过渡期后，市场上不允许再生产和销售不符合新标准的食品和化妆品。我们呼吁企业在过渡期内尽快整改达标，同时也呼吁消费者尽量不选购过度包装商品，以自身行动践行绿色低碳消费理念。”陈洪俊表示。(郭静原)