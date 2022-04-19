约定俗成的“儿童食品”亟待后置规范

一段时间以来，不少家长热衷于购买打上“儿童”标签的食品，推动“儿童食品”种类越来越多、市场越来越大。多位业内专家指出，目前我国并没有设置专门的“儿童食品”分类，“儿童食品”缺乏专门的法律法规与食品安全国家标准，更像是一种营销手段。专家建议，“儿童食品”应和绿色食品、有机食品以及儿童药品一样建立科学的标准化认证制度，切实满足儿童阶段的身体、骨骼、大脑等生长发育的特殊需求。（4月18日《法治日报》）

“儿童食品”虽非法定分类，但这个概念的出现有其合理性。服装有成衣和童装之分，药品有成人版和儿童版之别；奶粉针对儿童的不同年龄段，还有不同的段位。既然如此，针对儿童推出专属食品，看上去也理所应当。并且，儿童处于身体发育的旺盛期，对营养成分有不同于大人的要求，对问题食品也更为敏感，让“儿童食品”成为一种类别，并赋予其更高的标准与要求，这样做既科学又契合社会期待。

当前，打着“儿童”标签的食品十分常见，不仅充满了食品货架，而且有不少超市还专设“儿童食品”专柜。“儿童食品”的市场普及率越来越高，这首先与商家生造概念、借机营销等因素有关。但商家营销也并非空穴来风，民众更加重视儿童食品安全、愿意为孩子的健康承担更大的食品开支，这种普遍存在的消费心理，是推动“儿童食品”走红市场的原动力。再加上社会对于儿童有特殊关爱，认为“儿童食品”优于普通食品，也不是不能理解。

不管是否愿意，“儿童食品”已经成为客观存在，并且不仅存在于货架上，而且还存在于消费者的头脑中。“儿童食品”是一块难以割舍的市场蛋糕，商家当然不愿拱手相让，在标准与规范缺乏的背景下，商家只能自行其是，不仅自定标准，而且还将解释权掌握在手中。这样就会出现质量参差不齐等现象，一旦出现质量与安全问题，还没有专门的标准来明确它差在哪里、该如何改进，对“儿童食品”的监督也容易成为一本糊涂账。

与“儿童食品”有关的一些乱象存在已久，除了因为商家不当营销和刻意炒作之外，没有纳入分类、定性不清、标准缺失等，也是重要原因之一。2020年5月，中国副食流通协会发布国内首个关于“儿童零食”的标准——《儿童零食通用要求》团体标准，要求儿童零食不能含有反式脂肪酸，要做到少添加糖盐油。然而，目前类似的标准很少，而且也不具有强制性，难以对包括儿童零食在内的儿童食品进行有效规范。

有关部门应尽快明确儿童食品的专门分类，制定相应法规、推出行业标准和监督办法，按年龄段对儿童食品原料要求、营养成分、食品添加剂等提出具体要求，变商家说了算为法规和标准说了算，让儿童食品真正名副其实，能够满足儿童不同阶段生长发育的需要，也让“儿童食品”不再成为一个噱头，而是真正成为促进儿童健康成长的理想食品。（时本）