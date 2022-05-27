国家卫健委：60岁以上老年人完成全程接种2亿1760.9万人

人民网北京5月27日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍刻不容缓，抓实抓细新冠肺炎疫情防控有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，根据国务院联防联控机制部署，目前我们继续指导各地积极稳妥推进新冠病毒疫苗接种工作。截至5月26日，全国累计报告接种新冠疫苗33亿7589.8万剂次，接种总人数达12亿8958.4万，已完成全程接种12亿5573.2万人，覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的91.47%、89.07%。完成加强免疫接种7亿7467.9万人，其中序贯加强免疫接种3682.2万人。60岁以上老年人接种覆盖人数达2亿2955.3万人，完成全程接种2亿1760.9万人，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的86.94%、82.42%。完成加强免疫接种1亿6793.5万人。

雷正龙表示，新冠病毒疫苗是疫情防控的重要手段，并在预防重症、死亡等方面效果较为明显。为进一步做好疫苗接种工作，鼓励各地因地制宜，开拓思路，进一步优化服务模式，加大宣传力度，提供更加便捷优质的接种服务。