佩戴口罩这些错误不能犯 可能增加感染风险
人民网记者 闫妍
目前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，佩戴口罩是抵御新型冠状病毒的基本手段。那么，该如何正确佩戴口罩呢？就此人民网记者采访了应急总医院疾病预防控制处副处长王学英。
王学英介绍，在佩戴医用外科口罩时，应先确定一次性口罩的内外面，内面为浅色面，有吸湿功能，应贴合口鼻，外面为深色面，压条向上，挂于耳后，从中间压紧压条，使口罩与面部紧密贴合，拉开褶皱，包裹口、鼻、下巴。确定口罩的密闭性，哈一口气，确认两边有无漏气，如有漏气，可以适当调节耳带。取下口罩时，应从耳后摘下耳带，外表面等于污染面，请勿触碰，取下的口罩扔到垃圾桶内。
“口罩作为物理阻隔方式之一，既能避免病原体从病毒携带者向外扩散，也能减少人体吸入病原体致病的危险，具有双向隔离保护作用。”王学英提示，口罩拉至下巴处、口罩戴反、口罩挂于耳朵一侧、摘口罩时触碰外表面、口罩挂于手臂或手腕、多个口罩同时佩戴、长时间不更换口罩等错误口罩戴法可能增加感染风险。
王学英表示，每个口罩累计佩戴时间不超过8小时，需重复使用临时收纳时，可以将口罩悬挂于清洁、干燥的通风处；可以将口罩向内对折，放回原包装袋内或经消毒的收纳袋内；若口罩非独立包装，可将桌子用酒精消毒后铺上洁净纸巾，口罩朝内对折放于桌上，上方再覆盖一层纸巾。将口罩直接放在包里或兜里，随意放在桌子上等都是错误的临时收纳方式。另外，在跨地区公共交通工具上或医院等环境使用过的口罩，不建议重复使用。（视频制作：实习生李佳悦）
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