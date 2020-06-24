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响应“升级” 去这些地方还得戴口罩

2020年06月24日06:12 来源：北京青年报

自6月16日起，北京市突发公共卫生事件应急响应级别由三级调至二级。尽管夏日炎炎，但响应“升级”，以下情况还是要坚持戴口罩：

医务人员和前往医院就诊住院人员、陪同陪护探视人员，应当佩戴口罩；

有发热或患呼吸道感染疾病的患者及其接触人员居家或外出时，应当佩戴口罩；

从事公众服务（含窗口岗位）人员，商场、超市、餐饮、酒吧、KTV、美容美发、环卫、公交、地铁、出租车、网约车等行业人员，社区、机关企事业单位、公共场所等测温验证人员，应当佩戴口罩；

前往人群拥挤、通风较差的室内公共场所，乘坐地铁、公共汽车等公共交通工具，进入养老、托幼、托育、中小学校、福利等机构，应当佩戴口罩。

正确佩戴口罩只需四步：佩戴口罩前应保持手卫生。分清口罩的正、反面，保持深色面朝外（或褶皱朝下），金属条在上。先将耳挂挂于双耳，再上下拉开褶皱，使口罩覆盖口、鼻、下颌，将双手指尖沿着鼻梁金属条，由中间向两边，慢慢向内按压，直至紧贴鼻梁。适当调整口罩，使口罩与面部紧密贴合，直至全部遮盖口鼻处。文/本报记者 李洁

(责编：许晓华、李轶群)


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