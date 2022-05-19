居家期间如何调适心理 专家给出7条建议

目前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐。疫情威胁人们身体健康的同时，也影响着人们的心理。居家期间该如何提高自身心理免疫力呢？

“疫情是一种刺激性事件，其突发性和不确定性容易导致人们出现心理紧张。”哈尔滨市第一专科医院心理卫生中心主任徐佳在接受人民网记者采访时介绍，当人们原有的生活规律被打破，且尚未建立起新的适应性之前，心理就会受到不同程度的影响，会出现与之相关的情绪和行为改变。

对于因疫情居家而出现不良情绪的人群，徐佳给出7条建议。

1.正确看待疫情防控。遵守疫情防控要求，做好防疫配合，戴好口罩、勤洗手、不聚会等。

2.恰当心态对待疫情信息。要对疫情做到“心中有数”，认真了解官方媒体关于疫情的报道，不看不明来源的消息，不过分关注负面报道，避免信息过载。建议每天关注疫情消息不超过一小时，睡前不要关注负面新闻。

3.让自己有事可做。即使是在隔离期间也不能无所事事，尽量保持正常的工作和生活节奏。

4.保持健康的情感交流。有情绪困扰要及时倾诉。

5.对自己和疫情防控工作要有信心。相信我国采取的有力措施，相信疫情是可控的，不必恐慌。可以回忆此前战胜困难的经历，从而增强信心。

6.保证充足的睡眠、健康的饮食和适度的运动。居家期间，可以选择适合室内的运动项目进行练习，如瑜伽、太极拳、八段锦等。

7.接纳疫情现实和自己的不良情绪。掌握一些心理减压技巧，及时调节自己的情绪，如肌肉放松训练、腹式呼吸法、蝴蝶拍等。如果难以自我调整，可以向心理卫生专业人士寻求帮助，如拨打心理援助热线等。（视频制作：实习生李佳悦）

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