国家卫健委：常态化的核酸检测绝对不能一刀切

人民网北京5月23日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓实抓细疫情防控有关情况，并答记者问。

会上，医政医管局监察专员郭燕红表示，根据奥密克戎变异株的特点，会导致一些早期感染者不易被发现，但已经具有很强传染性。前期多地发生的奥密克戎聚集性疫情，被发现时，已经在社区传播了一段时间，这对整个防控工作带来了比较大的挑战。因此，在疫情输入风险比较高的地区开展常态化的核酸检测工作，有利于提高疫情监测预警的灵敏性，织密织牢疫情监测网，更早发现潜在风险，落实好“四早”要求，同时也有利于实现应检尽检、愿检尽检的要求，为老百姓提供更加便利、快捷的核酸检测服务。

郭燕红介绍，目前，国内有多个城市和地区已经陆续探索实施常态化的核酸检测工作。比如杭州、上海，都已经做了采样圈布局，深圳、大连、合肥和江西、湖北的多个城市也都开展了一系列工作，这些城市都是根据本地实际情况合理布局核酸采样点，目的就是让市民能够就近就便进行核酸检测，同时又不挤占医疗机构的核酸检测服务。

“总体来讲，这些实际工作和探索运行是稳定的，而且也取得了比较好的成效，特别是有些地方通过联合采购核酸检测试剂等耗材，进一步压低了检测成本，降低了检测价格，促进了常态化检测工作的有序开展。”郭燕红说。

“在疫情防控中立足于'防'是成本最低的，只有立足于'防'，减少病例发生、减少波及范围，才能使得人民群众的生命健康得以维护，才能使得经济社会发展在一个稳定环境下运行。”郭燕红表示，常态化的核酸检测，要根据当地的疫情防控的需求来决定，绝对不能一刀切。所以，并不是要求所有的城市都要建立15分钟的核酸采样圈，而是主要集中在输入风险较高的省会城市以及人口千万级的城市。在频次上也并非要求所有人群都要48小时检测一次，具体的检测频次要当地根据疫情的发生发展情况和防控的需要来因时因势确定。

“要科学精准地进行疫情防控工作，在核酸检测工作中也同样如此。”郭燕红强调。