上海分阶段推进复工复产（抓细抓实各项防疫工作）

本报上海5月19日电 （记者刘士安、曹玲娟）随着疫情防控形势持续好转，上海生产生活秩序正在有序恢复。在19日召开的上海市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，上海市副市长张为说，4月中旬以来，上海以“循序渐进、链式推动”为原则，分批次、有计划地推动重点企业复工复产。目前，发电供电、信息通信、供水供气、成品油供应等与生产生活直接相关的环节连续稳定运行，5月上半月全市规上工业企业用电量恢复至去年同期水平的80.5%。

近日，上海港集装箱单日吞吐量达11.9万标准箱，恢复至正常水平的九成；浦东机场货物日吞吐量超7000吨，恢复至七成水平；经由高速公路省界道口进出上海的货运车辆单日达7.8万辆，恢复至常态的2/3。

张为表示，上海将继续坚持统筹疫情防控和经济社会发展，既积极鼓励支持企业恢复运营，也强调复工复产要紧盯防疫大局的节奏有序展开。根据防疫总体形势，上海制定了分阶段的复工复产总体安排，在5月底前的第一阶段，企业主要采取闭环或半闭环运行。从6月上旬开始的第二阶段，将根据全市疫情防控形势，加快推进复工复产，持续扩大企业复工面。

上海市经济和信息化委员会主任吴金城说，本轮疫情对上海企业尤其是中小企业产生了较大影响，给企业生产经营造成很大困难。我们将加大帮扶力度，进一步支持中小企业纾困解难。

上海正在分步、稳妥地推进城市公共交通系统的恢复，计划从5月22日起逐步恢复跨区公共交通。其中，轨道交通将首先恢复3、6、10、16号线，地面公交优先恢复273条线路，以此为基本网络覆盖所有中心城区，以及全市机场、火车站、三甲医院和各区中心医院。私家车、巡游出租车的恢复通行方案正在研究。

为严防疫情通过公共交通系统传播，上海将逐步构建健康出行、具备快速应急处突能力的公交系统，在车站、车厢等处广泛设置“场所码”“数字哨兵”，所有乘客须持48小时核酸阴性证明。

上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍，根据“抗原+核酸”组合筛查结果，5月18日，上海共划分封控区3109个，涉及人口数约71万人；管控区12842个，涉及人口数约236万人；防范区56117个，涉及人口数约2022万人。这也是上海防范区人口数首次超过2000万。

《 人民日报 》（ 2022年05月20日 04 版）