北京新增50例本土确诊病例和12例本土无症状感染者

中新网5月20日电 据北京卫健委官方微信消息，5月19日0时至24时，北京新增50例本土确诊病例(含6例无症状感染者转确诊病例)和12例无症状感染者，无新增疑似病例；新增1例境外输入确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者。治愈出院39例。

本土确诊病例

确诊病例1：现住西城区车公庄北里。5月19日诊断为确诊病例。

确诊病例2：现住西城区大红罗厂街20号院。5月19日诊断为确诊病例。

确诊病例3、4、5：现住朝阳区松榆南路36号朗丽兹酒店。5月19日诊断为确诊病例。

确诊病例6：现住海淀区万寿路西街5号院。5月19日诊断为确诊病例。

确诊病例7：现住朝阳区农光东里。5月19日诊断为确诊病例。

确诊病例8：现住朝阳区南新园小区。5月19日诊断为确诊病例。

确诊病例9：现住海淀区学院南路32号院。5月19日诊断为确诊病例。

确诊病例10：现住丰台区盛德东兴家园。5月19日诊断为确诊病例。

确诊病例11：现住丰台区大屯村。5月19日诊断为确诊病例。

确诊病例12：现住丰台区广安路54号院。5月19日诊断为确诊病例。

确诊病例13：现住丰台区大井村。5月19日诊断为确诊病例。

确诊病例14：现住丰台区程庄路新兴家园。5月19日诊断为确诊病例。

确诊病例15：现住丰台区岳各庄阅园小区。5月19日诊断为确诊病例。

确诊病例16：现住丰台区民岳家园小区。5月19日诊断为确诊病例。

确诊病例17：现住丰台区丰台路口2号。5月19日诊断为确诊病例。

确诊病例18、19、20：现住丰台区靛厂锦园小区。5月19日诊断为确诊病例。

确诊病例21：现住丰台区靛厂绣园小区。5月19日诊断为确诊病例。

确诊病例22至25：现住丰台区碾子坟。5月19日诊断为确诊病例。

确诊病例26、27：现住丰台区岳各庄批发市场。5月19日诊断为确诊病例。

确诊病例28：现住丰台区岳各庄清洁队。5月19日诊断为确诊病例。

确诊病例29至35：现住房山区北京理工大学房山分校。5月19日诊断为确诊病例。

确诊病例36：现住房山区五侯村。5月19日诊断为确诊病例。

确诊病例37、38：现住房山区世茂维拉小区。5月19日诊断为确诊病例。

确诊病例39至44：现住房山区阳城环路1号。5月19日诊断为确诊病例。

本土无症状感染者

无症状感染者1、2：现住西城区大红罗厂街20号院。5月19日诊断为无症状感染者。

无症状感染者3：现住朝阳区南新园小区。5月19日诊断为无症状感染者。

无症状感染者4：现住朝阳区松榆南路36号朗丽兹酒店。5月19日诊断为无症状感染者。

无症状感染者5：现住朝阳区广渠门外大街30号楼。5月19日诊断为无症状感染者。

无症状感染者6：现住丰台区赵辛店村。5月19日诊断为无症状感染者。

无症状感染者7、8：现住丰台区双林东路1号院。5月19日诊断为无症状感染者。

无症状感染者9、10、11：现住房山区阳城环路1号。5月19日诊断为无症状感染者。

无症状感染者12：现住海淀区学院南路32号院。5月19日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例：中国台湾籍，5月18日从中国台湾到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，5月19日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。