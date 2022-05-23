国家卫健委：上海已连续8天每天新增低于1000例 防控成果仍需进一步巩固

人民网北京5月23日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓实抓细疫情防控有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，我国现有本土确诊病例和无症状感染者连续27天下降，但又有新的本土聚集性疫情发生，疫情防控形势依然严峻复杂。

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙进一步介绍，近期，全国疫情整体呈现稳定下降态势。近一周以来，全国每天新增本土感染者已经降至1200例以下，波及范围进一步缩小。当前，上海疫情继续整体向好，新增报告感染人数持续下降，已连续8天每天新增低于1000例，但是防反弹压力仍然较大，个别点位和社区风险仍有波动，疫情防控成果仍需进一步巩固。北京聚集性疫情和零星散发病例交织，局部地区和重点人群仍有感染传播风险。四川广安邻水疫情处于波动下降期，疫情传播风险较前期有所降低。天津、吉林近期有聚集性疫情发生，需加快检测和风险点位排查。河南、安徽、江西、辽宁等地疫情已得到有效遏制，疫情形势趋于平稳。

雷正龙表示，当前，我国疫情形势仍然较为严峻复杂，国家卫生健康委将继续指导各地科学精准防控，坚定信心、坚定决心，完善防控体系，进一步优化防控措施，聚焦聚集性疫情处置，强化早期防控能力，健全完善分类救治体系，继续推进疫苗接种等各项工作，努力以最小范围、最短时间、最低代价控制住突发疫情，坚决筑牢疫情防控屏障。