北京确保核酸检测全覆盖（抓细抓实各项防疫工作）

本报北京5月19日电 （记者朱竞若、王昊男）4月22日至5月19日15时，北京市累计报告1282例新冠病毒感染者，涉及15个区。深挖细排风险点位和人员，不漏一人开展核酸检测，真抓严管群防群控。在5月19日召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市政府新闻发言人徐和建表示，北京将坚定不移推进社会面动态清零行动，坚决打赢这场疫情防控歼灭战。

北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰介绍，4月22日至5月18日，北京市各区疫情呈现差异化分布：平谷区、怀柔区无感染者报告；门头沟区、延庆区和经开区未报告社会面筛查感染者，疫情形势平稳；东城区、石景山区、大兴区、密云区和通州区超过10天未报告社会面筛查感染者；昌平区和顺义区超过7天未报告社会面筛查感染者；西城区、朝阳区、丰台区、海淀区和房山区5个区近7日均报告过社会面筛查感染者。“当前社会面仍有零星散发病例，疫情防控形势依然严峻。”

近期，北京市新增一起高校相关聚集性疫情。截至19日15时，位于房山区阎村镇的北京理工大学房山分校，已累计确诊11例，升级为中风险地区。疫情发生后，房山区立即启动8小时工作机制，与市教委、北理工、市卫健委、市疾控等部门成立联合处置工作专班，对4月27日以来进出校区的人员车辆、后勤保洁、食堂食品等情况进行全面排查，并连夜对风险人员管控到位。目前，除已转运至定点医院治疗的确诊病例外，其他人员全部转运至集中隔离点。

本轮疫情以来，北京进行了多轮区域核酸筛查，对阻断疫情传播发挥了重要作用。5月18日北京市开展的区域核酸筛查，共采样检测2147万人，结果均为阴性；在弹窗人员专用采样窗口中，检测出1管十混一阳性。北京市卫健部门专家介绍，奥密克戎病毒平均潜伏期为3—4天，因此确定了以3天作为一轮连续筛查周期。但是个体感染者排毒时间存在一定差异，加之人员流动会增加传播风险，仅凭单轮连续3天核酸检测，不能保证一次性筛查出隐匿病毒，因此需要通过增加筛查频次查清隐匿传染源，才能阻断病毒传播。坚持区域核酸筛查与常态化核酸检测相结合，当前北京正在不断优化采样时间和点位布局，确保检测全覆盖。

为切实做好封管控人员服务保障工作，北京专门制定封管控区工作指引，发至社区（村）一线。指引除对封管控区“10+4”管控政策和居民防护措施进行重申外，还对居民就医用药和服务保障提出明确要求。其中包括：社区、社区卫生服务中心（站）要建立与专门医疗机构的对接机制，安排专人负责收集回应居民的就医购药需求，通过线上诊疗、送药上门、联系外出就医等方式，切实做好就医用药保障。封管控区要组建专门服务保障团队，成立临时党支部，帮助封管控区人员解决基本生活保障和医疗服务保障需求。特别是对老弱病残孕等特殊群体要重点关注，要明确专人负责做好需求收集、物资代购、入户配送等工作。

目前，北京全市社区（村）已全面升级各项防控措施。各社区（村）要严格24小时卡口值守，加强人员、车辆出入管理，落实测温、扫码、查验48小时内核酸检测阴性证明、登记等管理措施。

《 人民日报 》（ 2022年05月20日 04 版）