新冠导致血凝障碍原因揭示

瑞典林雪平大学研究人员发现，人体免疫系统可影响新冠病毒表面的刺突蛋白，从而产生一种称为淀粉样蛋白的错误折叠刺突蛋白。有害淀粉样蛋白产生与新冠肺炎症状之间可能存在联系，或导致凝血障碍。这一发现发表在近日的《美国化学学会杂志》上。

在患有严重和长期新冠肺炎的人中，肺以外的器官可能会受到严重影响。例如心脏、肾脏、眼睛、鼻子和大脑等部位，可能会持续存在凝血障碍等症状和损害。在研究了阿尔茨海默病等由蛋白质错误折叠引起的疾病后，研究人员指出，新冠肺炎相关症状与蛋白质错误折叠引起的疾病有许多相似之处。

蛋白质以特定方式折叠，从而产生特定三维结构，影响蛋白质功能。除了这种形状，蛋白质还可以呈现出另一种形式。已知有30多种不同蛋白质具有这种与疾病相关的替代形状，这种替代折叠蛋白被称为淀粉样蛋白。

通过计算机模拟，研究人员发现新冠病毒的刺突蛋白含有7种可能产生淀粉样蛋白的不同序列。在实验测试中，7个序列中有3个符合研究人员的标准，即被算作产生淀粉样蛋白的序列。此外，它们还产生了在电子显微镜下检查时看起来像长线的纤维。

但这些纤维是自发形成的吗？如阿尔茨海默病等许多疾病，都发生在身体将大蛋白质切成小块的过程之前，这反过来又会产生有害的淀粉样蛋白。新研究表明，来自免疫系统的一种白细胞，即中性粒细胞的一种酶可切割新冠病毒的刺突蛋白。这种酶是从中性粒细胞被感染早期大量释放出来的。当刺突蛋白被切割时，它会产生精确的蛋白质片段，根据分析，蛋白质片段最有可能产生淀粉样蛋白。当研究人员将纯刺突蛋白与中性粒细胞弹性蛋白酶混合时，就产生了不寻常的纤维。

先前研究表明，刺突蛋白可能参与了小血栓的产生。血液中含有纤维蛋白，当血管受损时，它有助于血液凝固。当伤口开始愈合时，凝固物应该被血液中的纤溶酶分解。

此次，研究人员在试管中将刺突蛋白中产生淀粉样蛋白的片段与这些身体物质混合在一起，发现随后产生的纤维蛋白凝结不能被纤溶酶以通常的方式分解。这一新发现的机制或是在严重和长期新冠肺炎患者中观察到的类似微血栓产生的原因。