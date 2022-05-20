夏季重养心（中医养生）

夏季五行属火，与人体五脏中的心相对应。立夏后要顺应天时的变化，重点学会养心。

夏季人体阳气浮越于表，腠理开泄，抵抗力减退。室外烈日炎炎，室内凉风阵阵，切忌汗后当风、穿着湿衣、贪凉饮冷等，尤其是有心脑血管疾病的患者。因为出汗后腠理疏松，毛孔舒张，风寒湿之邪易乘虚而入，伤害人体阳气，滞留肌肤而出现头痛、身痛、肌肤酸楚麻木、关节痛等症状。老年人及身体虚弱者对寒热的耐受较差，更应注意及时增减衣物。因此，进空调房要及时添加衣服，汗湿衣服后要马上擦干，并换上干爽的衣物。

夏季要以养心为重，不可过度出汗。运动强度要适宜，不宜过于剧烈，以防耗伤太过而泄汗伤阳。可以选择太极拳、八段锦、慢跑或游泳等方式，运动后要适当饮用温水，以补充体液。室外运动以早晨太阳刚刚升起或者黄昏太阳即将落下的时候为宜。当然，也可以选择在温度适宜的室内进行锻炼。

夏季容易心烦气躁、口舌生疮，也就是老百姓常说的“上火”。苦味入心，苦味食物可以清热、解暑、降心火，所以，不妨多吃一些苦味食物。但苦味食物大多寒凉，平素大便溏稀、小便清长、纳差怕冷、面色白、舌淡脉沉的阳气不足或脾胃虚寒的人群不宜常吃。

很多年轻人贪凉嗜好冰寒之物，常令寒邪直中脾胃，损伤脾阳，出现腹痛、腹泻、腹胀、纳呆等症状。春夏养阳，寒凉之物均应慎食。从冰箱里取出来的食物，应在常温下放一会儿再吃，一次也不宜吃得太多。宜多食健脾去湿之品，如山药、扁豆、陈皮、玉米须、茯苓等。

立夏之后，昼长夜短。此时要顺应阳盛阴虚的变化，晚睡早起，以接受天地的清明之气。为了防止睡眠不足，一定要“夏打盹”，增加午休，以保证饱满的精神状态以及充足的体力。

《 人民日报 》（ 2022年05月20日 19 版）