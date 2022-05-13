国家卫健委：启用方舱医院在吉林、上海都起到重要作用

人民网北京5月13日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓实抓细疫情防控有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，当前，奥密克戎变异株已经成为新冠病毒主要流行株。奥密克戎变异株，第一是传播速度非常快，而且起病隐匿。虽然总的来看，感染者的病情总体较轻，但由于传播速度快，所以发生疫情后，感染者数量会在短时间内有一个激增。

郭燕红表示，为了尽最大努力，在最短时间内能够实现应收尽收、应治尽治，保证最短时间内将感染者收入医院，同时保障正常医疗资源不被挤占，确保正常医疗服务的提供，在第九版诊疗方案中特别明确要建立分类收治的原则和要求。所谓分类收治，就是把轻症和无症状收入方舱医院，普通型、重型、危重型和有高危因素的感染者收入定点医院。为指导好分类收治工作，前期已经对方舱医院的建设以及管理印发了一系列的文件，专门要求各地要按照《新冠肺炎方舱医院设置管理规范》，做好方舱医院的建设准备，确保在需要的时候能够很快地建成并投入使用。

“目前，绝大部分省市已经按照要求设置了一定数量的方舱医院，也为应对奥密克戎变异株引起的疫情做好了一定的床位储备。近期，大家可以看到，各地应对疫情过程中，方舱医院的启用在吉林、上海都起到了非常重要的作用。”郭燕红说。

郭燕红表示，下一步要求各省做好疫情应对准备，特别是在方舱医院的建设上要做到有备无患。主要是做了三方面工作要求：

第一，进一步要求各省以地级市为单位，按照平战结合的原则，常规建设或者改造一定数量的方舱医院，相关水、电、厕所、淋浴、通风这些基础设施要提前做到布局改造到位。

第二，做好方舱医院医务人员和医疗设备的准备工作。要求按照一定的配比组建好医疗队伍，同时做好救治和感染控制等方面的培训。另外储备好床位单元、医用物资、医疗设备，同时铺好医疗信息系统，一旦发生疫情能够在24小时内将这些设备设施进入到已经备好的方舱医院中，医务人员以及相关设备也能够投入到位。

第三，保障好方舱医院的管理和运行，统筹各部门全力保障好方舱医院的建设以及建设后的正常运行，确保在有需要时，能够在一天内也就是24小时内转化为方舱医院投入使用，能够很快收治病人，为实现应收尽收、应治尽治提供支撑。