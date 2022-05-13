国家卫健委：全国疫情整体继续呈现下降态势

人民网北京5月13日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓实抓细疫情防控有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，近几日，我国新增本土确诊病例和无症状感染者继续下降，但有的地方本土传播尚未完全阻断，疫情防控形势依然严峻复杂。

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙进一步介绍，近期，全国疫情整体继续呈现下降态势，5月5日以来，全国每天新增本土感染者均低于5000例。5月12日全国新增感染者降至2300例以下。当前，上海市疫情整体向好，全市新增感染者数呈现稳定下降趋势。吉林省疫情处于扫尾阶段。北京市近日新增感染者数量有所减少，从高峰日的70多例，降到昨天的47例，显示防控措施具有针对性和效果，但仍有未处于管控状态的感染者报告，社区传播风险尚未完全阻断。四川广安的疫情尚在发展中，需要从速进行流调排查和管控。河南、江苏、浙江、江西、辽宁等地疫情渐趋平稳，仍需努力尽快清零。

雷正龙表示，目前全球疫情仍处于高位，病毒还在不断演化，疫情最终走向还存在很大不确定性，我国仍将持续面临外防输入、内防反弹的巨大压力。国家卫生健康委将毫不动摇坚持“动态清零”的总方针，指导各地快速处置当前聚集性疫情，做到应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治，尽快阻断疫情传播；各地要进一步拓宽监测范围和渠道，提升监测敏感性；加强应急处置队伍建设、做好隔离和救治资源应急准备；持续完善常态化防控措施，继续推进疫苗接种和科研攻关，统筹做好疫情处置与经济社会发展，坚决筑牢疫情防控屏障。