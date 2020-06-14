常态化防控须臾不可放松

连日来，首都北京新增新冠肺炎确诊病例，新发地市场已经检测出阳性环境样本，目前相关隔离防控工作正在有序开展。连续新增的病例、问题环境样本的检出再次给我们敲响了警钟：针尖大的窟窿能透过斗大的风。疫情风险随时随地存在，常态化防控容不得有丝毫松懈。

与紧急状态下的防控相比，常态化防控虽然没有了高强度的隔离举措、大规模的防控人员调动、大范围的防控资源集中，但是严格的消杀程序、必要的防控检测检查检疫、良好的个人卫生习惯、适当的社交距离仍然需要保持。常态化防控措施繁复细致，落实到每天的日常生产生活中并不是一件轻松的事，需要我们保持定力，久久为功。

对已经发生的确诊病例，必须从严从快开展病例流调溯源，追溯时段要足够长，密接范围要精准，确保不漏一人，坚决阻断传播渠道。病例活动区域要严格进行环境采样、健康监测，所在社区、相邻公共场所单位的防控措施都要“升格”。同时，医疗部门要做好筛查，及时预警。

我国是世界上最大的食品进口国，食品来源地遍布全球180多个国家和地区。新冠肺炎疫情仍然在全球范围蔓延，我们必须进一步加强对进口海鲜、肉类、果蔬、粮食的严格检验检疫，这也是外防输入的重要内容。

我们已经取得了疫情防控的重大战略成果，这是我们再接再厉乘势而上的动力，而不能成为反弹复发功亏一篑的背景。只要一天没有取得疫情防控的最终胜利，我们就必须时刻保持战时状态，坚决消除疫情反弹的可能，绝不让来之不易的防控成果前功尽弃。（刘亮）