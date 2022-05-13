防疫的“每一篙”都要咬紧顶住

当前，全国疫情整体形势有所好转但仍复杂严峻。当此关键时期，尤其不能有“歇脚松气”心态，唯有一鼓作气、乘势而上，才能防止来之不易的疫情防控成果前功尽弃。

今年3月以来，我国多地相继出现聚集性疫情，呈现出点多、面广、频发的特点。把人民生命安全和身体健康放在第一位，全国各地迅速行动起来，各条战线坚守岗位、连续作战，广大党员干部、医护人员、社区工作者、志愿者等勇挑重担、冲锋在前，付出极其艰苦的努力，为有效遏制疫情扩散作出贡献。

深圳基本实现社会面动态清零，吉林省实现社会面清零，上海疫情社区传播风险已得到有效遏制，北京以快制快、及时采取有力措施，连续进行多轮区域核酸筛查……我们经受住了2020年武汉保卫战以来最为严峻的防控考验，取得了阶段性成效，但疫情防控远没有到可以松口气、歇歇脚的时候。

慎初，更要慎终。纵观世界，奥密克戎变异株仍在多地肆虐，病毒还在变异，疫情走向还存在很大不确定性。放眼国内，我国持续面临较大的外防输入压力，发生本土疫情的风险仍然较高，国内疫情多点散发与局部聚集性疫情并存，地区间交叉输入的风险仍然较高，防控形势依然复杂严峻。此时麻痹大意，极有可能导致前功尽弃。

逆水行舟用力撑，一篙松劲退千寻。奥密克戎变异株传播速度快、隐匿性强，稍加懈怠，就容易给疫情反扑留出缺口。各地仍需毫不动摇坚持“动态清零”总方针，不麻痹、不厌战、不侥幸、不松劲，从严落实常态化疫情防控举措，发扬苦干实干、连续作战的精神，把党中央决策部署落实落地，在与病毒的赛跑中赢得主动。

善始善终，须久久为功。关键时刻，一定要咬紧牙关，保持战略定力，坚定必胜信念，发扬斗争精神，抓实抓细疫情防控各项工作。积小胜为大胜，我们就一定能尽早打赢这场疫情防控大仗硬仗。