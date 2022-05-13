我国护士数量已超五百万人

本报北京5月12日电 （记者白剑峰、杨彦帆）5月12日是国际护士节。记者从日前举行的国家卫健委新闻发布会上获悉：近10年来，我国护士数量每年以平均8%的增幅逐年增加，截至2021年底，我国护士队伍已经超过500万，达到501.8万人。

近年来，特别是党的十八大以来，我国护理工作发展迅速，取得了显著成效。

护士队伍持续发展壮大。截至2021年底，我国护士队伍发展到501.8万人，比2012年增加约252万人，增幅达到101%。每千人口注册护士数量从2012年的1.85人增加到2021年的3.56人。全国医护比从2012年的1∶0.95发展到2021年的1∶1.17，医护比例倒置的问题得到根本扭转。护士队伍中具有大专学历以上的接近80%，护士队伍的整体素质和专业能力不断提升。

护理的服务能力持续提高。通过持续开展优质护理服务活动、实施护士服务能力提升工程、护士全面落实责任制整体护理，护理质量不断改善，患者的满意度持续提高。

护士的服务领域不断拓展。加快推进老年居家医疗护理服务，护士将护理服务延伸至社区、延伸至家庭，努力为老年人、妇女儿童、慢性病患者等人群，提供多元化的护理服务。同时，借助“互联网+”新业态，为人民群众提供上门的医疗护理服务。

护士队伍的积极性得到一定调动。在深化医改的进程中，对护士的薪酬分配、职称晋升、奖励评优等，优先向一线和基层岗位倾斜，有效地调动了护士的积极性。近年来，在社会各界的共同支持下，关心、支持和爱护护士队伍的社会氛围逐步形成，护士队伍得到了稳定发展。

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，在护士队伍发展过程中，特别强调向基层倾斜，满足基层的卫生和护理需求。2021年，在基层从事护理工作的护士数量达到115万人，与2012年时的52.8万人相比，增长了62万余人。男性护士的比例不断提升。2021年底，全国500多万护士当中，男性护士的比例达3%。

日前，国家卫健委印发《全国护理事业发展规划（2021—2025年）》指出，到2025年，全国护士总数达到550万人，每千人口注册护士数达到3.8人，护士队伍数量持续增加，结构进一步优化，素质和服务能力显著提升，基本适应经济社会和卫生健康事业发展的需要。郭燕红表示，“十四五”时期护理事业发展，一方面要加强护士队伍的建设，另一方面要拓展护理服务，让护理工作在各个领域更好地为人民健康服务，适应人民群众的健康需求。护理的内涵和外延要进一步拓展，特别是要不断增加老年、社区、居家等方面的供给。

《 人民日报 》（ 2022年05月13日 14 版）