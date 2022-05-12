中消协发布“五一”消费维权舆情分析报告 网络游戏等四方面吐槽集中

人民网北京5月12日电 （记者孙红丽）中国消费者协会（以下简称中消协）今日发布“五一”消费维权舆情分析报告指出，监测发现，今年“五一”假期消费“吐槽”信息主要集中在交通出行、产品质量、网络游戏、游乐项目四个方面。

另外，报告中还发布了多个消费维权典型案例，包括特斯拉屏幕深夜自动播放惊悚音频、lululemon因以次充好被罚、腾讯充值大面积取消97折优惠、兰州野生动物园观光车侧翻、南昌融创乐园“云霄飞车”突发故障等。

假日出行等公共服务供给还存在不足

根据报告，监测期内，共收集“交通出行”类负面信息300639条，日均信息量50107条。交通出行类舆情信息主要聚焦在两个维度：一是交通工具，舆情讨论主要围绕特斯拉屏幕深夜自动播放惊悚音频的当事人爆料展开；二是高速服务区新能源车充电价格贵，网友吐槽较为集中。

“假日出行等公共服务供给数量与质量的矛盾表现依然突出。”中消协表示，消费者对充电桩的不满，虽然看似从等待时长“转移”至价格满意方面，但暴露的问题仍然是相关公共服务供给质量的瑕疵或缺憾。

中消协指出，高速公路充电桩运营主体虽然是品牌和企业，但打开“堵点”的钥匙、改善供给质量的切口却是多点发力、系统施策：既需要跨部门的政策统筹支持，也需要多个行业领域的创新发力。

消费者对产品质量持续高度关注

监测期内，共收集与“产品质量”相关负面信息264509条，日均信息量44085条。

报告指出，产品质量类信息在假期舆论场的聚集，带有一定偶然性。舆情触发或与两个因素有关：一是消费升级与高质量发展背景下，消费者对产品质量的持续高度关注；二是假日期间网民对相关议题的围观讨论意愿相对较高。

其中，lululemon因以次充好被罚事件被列为典型案例。据悉，露露乐蒙(Lululemon)关联公司露露乐蒙贸易（上海）有限公司因违反产品质量法第五十条（在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品），被北京市西城区市场监督管理局罚款8.142万元。

腾讯充值取消优惠让会员用户肉疼心冷

监测期内，共收集“网络游戏”类负面信息197720条，日均信息量32953条。监测周期内，舆情信息量呈增长趋势，5月5日达到高峰，为50123条。峰值出现，与腾讯Q币充值大面积取消97折优惠登上微博热搜关联度较高。

报告指出，Q币充值大面积取消97折优惠引发网友吐槽，腾讯“坦然”回复“基于业务发展需求和为给用户提供更好使用体验”，而会员与用户却愤而质疑“购买会员时约定的折扣并未到期”、“未征求付费会员用户意见单方面取消优惠无异于强制涨价”。

“营销策略调整的合法合理性与消费体验感知间的矛盾依然突出。”中消协表示，腾讯此次营销策略调整的重点，到底是“业务发展”的迫切需求，还是对用户使用体验的“优化升级”；取消优惠、调整折扣的“节日礼包”，是腾讯作为游戏服务供给方的“法定权利”，还是已然涉及“预付费服务合同”的单方面强行变更，或许还有商榷讨论的空间，但腾讯游戏“吸金利器”的牙齿尖利，却实实在在的让会员用户肉疼心冷。

另外，从舆情表现来看，不仅这一调整的内容难以让用户获得“更好更暖”的体验感知，就连调整时间节点的选择确定，也难以见到运营主体设身处地换位思考的关怀与审慎。无论网友的最终选择是否“不买立省100%”，品牌形象与商誉商德的“打折扣”却已几成事实。

对游乐设施运行风险隐患的精细排查不能走过场

监测期内，共收集“观光游乐”类负面信息165675条，日均在27613条左右。五一期间，游乐项目舆情较为集中。兰州野生动物园观光车侧翻造成人员伤亡事件，舆情和媒体关注较多；此外，个别乐园游乐设施突发故障导致游客被困，虽未造成人员伤亡，但因涉及消费安全问题，舆情讨论热度较高。

“假日游乐需求集中释放与综合应对能力提升方面的矛盾依然突出。”中消协表示，景区游乐设施的“假期舆情”风险，有些可能确属事发突然、难以预见，但舆情聚集的成本，却生死攸关、非同小可。无论是兰州野生动物园观光车失控给两位坠落死者家庭带来的悲伤哀痛，还是多位游客从南昌游乐园70余米高过山车上走下来时的胆战心惊，其实都是对经营者没有充分尊重消费者生命安全权的强烈诘责、血泪追问。

中消协指出，舆情聚集对节假日期间游乐设施运行风险隐患的精细排查不能走过场，是否已经成为多数游乐服务提供者的第一要领；对危险状况突发后疏导救援有效预案的制定演练不能摆样子，是否已经成为多数游乐服务提供者的普遍共识。相关主体没有理由不正视、不警醒，更没有权力再辩解、再忽视。

而无论相关主体突发状况后的应对举措，还是舆情讨论形成前后的“答复”口径，却令人担忧与遗憾：无论是“游乐园”“不清楚设备故障原因，后续会退票或重新邀请进园”的“轻描淡写”，还是“欢乐谷”“室内温度比较高，有只鸟撞上轨道传感器”的“从容镇定”，都没有充分传递相关责任主体对事故发生的自省自责，对公众关心关切的诚意回应。

中消协表示，本次“五一”假期舆情在三个消费场景的高度集中，提醒相关行业企业应直面问题，回应关切，相关领域部门密切跟踪，及时跟进。合力畅通堵点、痛点，助力消费潜力释放，促进消费持续恢复。