中消协："亮点纷呈、槽点屡现"成今年“五一”消费舆情最大特点

中国消费者协会官网截图

人民网北京5月12日电 （记者孙红丽）2021年“五一”“加强版黄金周”假期，各项数据令人眼前一亮，以旅游出行、文化消费为代表的国内消费强势复苏，民众消费势头持续火热。

12日，中国消费者协会发布“五一”消费维权舆情分析报告显示，积蓄已久的假日消费需求“井喷”般集中释放，给相关经营主体带来严峻考验。亮点纷呈、槽点屡现，成为今年“五一”消费舆情的最大特点。

报告显示，在4月30日至5月7日共计8天监测期内，共收集“五一”相关“消费维权”类信息10423615条，日均信息量约130万条，同比增长136%。监测发现，2021年“五一”假期消费负面信息主要集中在交通出行、景区拥挤两个方面，此外，食品浪费、宠物盲盒的舆情也因为相关消费行为在假日期间相对集中而呈现出较高热度。

其中，监测期内，共收集“交通出行”类负面信息285582条，日均35698条。舆情信息在5月1日出现峰值。舆情峰值的出现与走势曲线主要源于两个方面：一是突发事件迁延北京西站大量旅客滞留。二是出行途中因佩戴口罩问题与车内旅客发生争执的不文明现象受到舆论普遍关注。

监测期内，共收集有关“景区游玩”类负面信息152165条。每日负面信息量有较大波动，日均在19020条左右，舆情信息量5月1日至5月3日较多。从本次监测的舆情反馈来看，因“五一”期间旅游市场恢复，全国多个景区人山人海，并出现排队现象，个别景区因人数太多导致游客大喊退票，相关舆情信息量显著增多。

监测期内，共收集“食品”类信息382765条。舆情信息出现两个峰值：一是5月1日，多地发布海虹织纹螺预警信息转发较多，监管部门的食品安全消费预警获舆论与公众普遍关注。二是5月5日舆情信息大量增加，主要与选秀节目粉丝为给偶像刷票，扫瓶盖内二维码，只要瓶盖不要奶、成箱成箱地倒奶事件有关，引发媒体和舆论关注和批评。

监测期内，共收集有关“宠物盲盒”类信息353027条，舆情负面信息在5月4日相对较多。“五一”黄金周期间，宠物盲盒类舆情引起社会关注，主要源于网友爆料和媒体关注，网友发文爆料“半年前开始在各个平台看到价格9.9元、19.9元的宠物盲盒”，成都动物救助组织拦下中通快递运输车，救下不少奄奄一息的小猫小狗，相关媒体迅速跟进报道后，网络舆情关注度高。

中国消费者协会表示，舆情一方面说明相关责任主体仍需切实加强“以人民为中心、以消费者为中心”的政治站位与内功修炼，在假期消费应急预案方面做足“真功夫”，拿出“实手段”；另一方面则提示相关各方对某些披着新消费模式外衣的所谓“新”消费业态、“新”营销“引流”手段，亟待适时研究关注、强化干预引导和惩治规诫。