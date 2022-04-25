国家卫健委：2012年至2021年全国报告新发职业病病例数降幅达43.8%

人民网北京4月25日电 （记者张文婷）今日，国家卫健委召开“一切为了人民健康——我们这十年”主题新闻发布会，介绍党的十八大以来职业健康工作的主要成效和工作亮点。

国家卫健委职业健康司司长吴宗之在会上表示，近年来，尘肺病等重点职业病高发势头得到初步遏制，劳动者职业健康权益进一步得到保障。全国报告新发职业病病例数从2012年的27420例下降至2021年15407例，降幅达43.8%；其中，报告新发职业性尘肺病病例数从2012年的24206例下降至2021年的11809例，降幅达51.2%。

据了解，今年是职业病防治法颁布实施20周年，党中央、国务院历来高度重视职业病防治工作。党的十八大以来，职业健康事业快速发展，职业病防治工作取得明显成效。

吴宗之介绍，首先是法规标准体系和监管体制机制不断完善。全国人大常委会先后3次修订《职业病防治法》，目前已经形成较为完善的的法律法规和标准体系；2018年机构改革整合职业健康监管职责，进一步理顺了监管体制，建立了国家、省、市、县四级职业病防治工作协调机制，形成了工作合力。

其次重点行业专项治理持续推进。国家卫健委组织开展尘肺病防治攻坚行动，实现了“摸清底数，加强预防，控制增量，保障存量”的工作目标。在矿山、冶金、建材等19个重点行业开展职业病危害专项治理，督促企业改进生产工艺，淘汰落后技术，完善防护设施，加强个人防护，作业环境得到明显改善。

此外，技术服务和支撑能力显著提升。国家卫健委落实“放管服”改革要求，优化技术服务机构审批程序，加强技术支撑机构建设规划布局和能力建设，基本形成了职业病监测评估、职业病危害工程防护、职业病诊断救治康复及专业技术服务相结合的技术支撑网络，建立了“地市诊断、县区体检、乡镇康复”的工作体系。

同时，国家卫健委不断加强风险监测评估工作。将职业病防治纳入基本公共卫生服务项目，将全部职业病病种纳入职业病及职业病危害因素监测范围，监测县区覆盖率达95%以上。基本摸清了全国工业企业职业病危害总体状况和职业性尘肺病患者生存及保障情况。积极推动建立风险监测、精准监管、及时整改、持续改进的工作机制。

在职业健康保护方面，国家卫健委亦全面展开行动。大力开展《职业病防治法》宣传周等宣教活动，在全社会营造浓厚的职业健康文化氛围。加强职工心理健康、肌肉骨骼系统疾病等工作相关疾病的预防。积极开展健康企业建设、争做“职业健康达人”系列活动，大力推进重点人群职业健康素养监测，广大劳动者的职业健康获得感显著增强。