北京市卫健委：全面排查有中高风险地区旅居史人员

人民网北京3月11日电 （记者张文婷）据北京市卫健委官网消息，当前，北京出现多渠道、多传播链新增确诊病例，要清醒认识当前面临的疫情防控新形势新特点，决不能有任何松劲懈怠的思想。要坚持“严防死守、动态清零”，压紧压实“四方责任”，科学精准落实疫情防控各项措施。

北京市卫健委提到，要严防境外输入和京外输入，对中高风险地区人员，继续落实暂停进返京等防疫政策，全面排查有中高风险地区旅居史人员；对其他地区人员，要加强远端筛查，持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码方可进返京，抵京后72小时内再进行一次核酸检测。

北京市卫健委提示广大市民，如与病例活动轨迹有交集、接到健康宝弹窗提示，请立即主动向社区报告，配合做好集中隔离、居家隔离、核酸检测、健康监测等防控工作。不去中高风险地区及有病例报告地区旅行或出差，不跨省区市参加大型培训或会议。