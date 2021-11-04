卵巢癌难以早期发现 治疗需要新手段

日前，卵巢癌疾病科普话题圆桌会在北京举办，北京大学肿瘤医院妇科主任、主任医师高雨农，北京协和医院妇科肿瘤中心主任医师潘凌亚围绕卵巢癌疾病进行了科普。

“在妇科肿瘤中，卵巢癌发病率排名第三，在宫颈癌和子宫内膜癌之后，但是卵巢癌的死亡率排名第一。”潘凌亚表示，卵巢癌除高发病率和死亡率外，高复发率也伴随着众多患者。

北京协和医院妇科肿瘤中心主任医师潘凌亚。受访者供图

“卵巢癌的早期发现，其实目前来说仍然是一个世界性的难题，它几乎不可能做到早期发现。”高雨农表示，卵巢癌早期没有症状，大概70%的卵巢癌患者在初次诊断的时候就已经是晚期。一般来说，肿瘤的治疗是早诊、早治为先，但卵巢癌目前缺少这一条件。因为从明确的标记物和影像，都不能提供支持。卵巢癌一般病程很短，会有一个爆发式的发作，早期诊断很难，大家都希望在今后会有一个突破。

北京大学肿瘤医院妇科主任、主任医师高雨农。受访者供图

在谈到卵巢癌的高危人群时，高雨农表示，卵巢癌的高发年龄一般在女性绝经后，但近些年，也出现许多20多岁的年轻卵巢癌患者。此外，遗传因素也与卵巢癌相关，有家族卵巢癌史的人群，要注意检查。

至于晚期卵巢癌复发率高的原因，潘凌亚认为，卵巢癌之所以容易复发，可能和其生物学特性有关。另外，肿瘤短期内反复复发导致的耐药问题，也是影响患者生存率的原因。“卵巢癌最主要的特征就是一次一次的治疗，一次一次的复发。在复发过程中，复发周期会越来越短，肿瘤细胞对于化疗药物越来越耐药，最终疾病就不可治疗。希望在今后能够出现更多新的技术和手段，改变这一情况。”高雨农补充道。

部分卵巢癌患者因为复发转移而无药可治，但随着PARP抑制剂的问世，让卵巢癌治疗在手术和化疗的传统模式外，又增加了一种治疗手段——维持治疗。在解释什么是维持治疗时，高雨农介绍，PARP抑制剂的出现是实现维持治疗的关键。PARP抑制剂能够抑制癌细胞的单链修复酶，通过所谓的合成致死来消灭癌细胞，从而实现延缓复发的目的。

对于PARP抑制剂的副作用，潘凌亚表示，药都是有副作用的，但是这个副作用相对于给患者带来的生存意义来说是很小的，并且和化疗药物的副作用相比，PARP抑制剂对生活质量的影响要小得多，且耐受情况更好。

2021年3月开始执行的新版医保目录中，已经将一线BRCA突变患者和铂敏感复发患者均纳入了报销范围。潘凌亚表示：“病人本来一个月要花四、五万，进了医保以后，可能也就三四千。卵巢癌患者不像肺癌或者像胃癌患者那么多，但是国家也顾及到了这部分人群，让这部分人群受益。”