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网上“年货节” 开启 今年你入了哪些消费“坑”？

2022年01月10日13:36 来源：人民网

“2022全国网上年货节”（2022年1月10日-2月7日）今日启动啦！打开电商购物平台，满屏都是贺岁抢红包、满减、支付优惠、超级秒杀、特色年货……各大商家也铆足了劲，充分满足民众多元多样的消费需求。但您在买买买的同时，千万别忽视了曾在“双11”“双12”曝光过的消费陷阱：“直播间”虚假最低价，“定金”“订金”混淆，平台优惠“猫腻”，商品价格先涨后降等等。辛苦一年，喜气洋洋置办年货，开开心心过大年，谁又乐意让自己心塞、添堵呢？

为助力消费者在“年货节”期间便捷维权、理性消费，人民网“人民投诉”平台即日起征集相关维权线索，如果您在购物消费中遭遇权益侵害，如果您了解相关领域某些欺诈行为中不为人知的陷阱、黑幕，欢迎您扫码投诉、曝光。

让我们一起行动，维护自身消费权益，共建和谐消费环境。

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(责编：崔元苑、李源)


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