国家卫健委：我国尚未发现不明原因儿童急性肝炎病例 正在密切关注和持续监测相关状况

国家卫健委官网截图

人民网北京5月7日电 （记者张文婷）近期，多个国家报告发生不明原因的儿童急性肝炎病例，引发广泛关注。针对我国是否有不明原因儿童急性肝炎病例出现这一问题，国家卫健委今日在官网回应，目前，我国尚未发现相关病例，各级卫生健康行政部门和医疗机构正在密切关注和持续监测相关情况。

不明原因儿童急性肝炎有哪些表现？如何及时发现？

国家卫健委分析，不明原因儿童急性肝炎的共性特征有以下三点：一为年龄1月-16岁，大多在10岁以下；二为出现黄疸、恶心、腹痛、乏力、嗜睡和胃肠道症状（包括腹泻和呕吐），大多数患儿无发热；三为实验室肝生化检查转氨酶（AST或ALT）明显升高。

国家卫健委提醒广大家长，若孩子出现上述表现，家长应提高警惕，及时到医院就诊，建议查肝生化指标，并做血、尿液、粪便和呼吸道样本等相关病原学检测，以进一步确定孩子是否有急性肝炎及可能的病因。

儿童急性肝炎应如何预防？

那么，儿童急性肝炎应如何预防？对此，国家卫健委表示，引起儿童急性肝炎的病因有多种，主要感染途径是经过消化道和血液。此次国外报告的不明原因儿童急性肝炎患者部分呈腺病毒检测阳性。

当前，主要预防措施是避免儿童前往人多拥挤、空气不流通的公共场所，切断飞沫接触和粪口传播途径，保证儿童充足睡眠和营养，定期清洗儿童外出衣物和常接触物品，勤洗手、戴口罩、保持社交距离，如儿童出现黄疸、消化道症状等肝炎病症需及时就医。

国家卫健委提到，当前，我国新冠肺炎疫情防控工作积累的经验以及群众健康防护意识的提升，对于不明原因儿童急性肝炎的预防有相当的益处。

不明原因儿童急性肝炎与接种新冠病毒疫苗有关吗？

提及不明原因儿童急性肝炎是否与接种新冠病毒疫苗有关这一问题，国家卫健委指出，世界卫生组织近期调查显示，由于绝大部分不明原因急性肝炎患儿未接种新冠病毒疫苗，目前不支持和接种新冠病毒疫苗相关的假设。