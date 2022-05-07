加强抗疫薄弱环节 各地暖心举措鼓励老年人接种新冠疫苗

近期，多地推出暖心举措，持续鼓励老年人接种新冠疫苗，加强抗疫工作中的薄弱环节。

国家卫生健康委最新数据显示，截至5月5日，60岁以上老年人接种覆盖人数达到2.27亿人，超2.15亿人完成全程接种，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的86.23%和81.67%。

面对奥密克戎变异株，老年人和基础病患者是最脆弱的人群。筑牢免疫长城，提高老年人疫苗接种率是重要一环。

许多老年人行动不便，如何让老年人疫苗接种更加便利成了许多街道、社区的“心头事”。开设老年人接种专场，开通疫苗接种爱心接驳车，为久居养老院行动不便的老年人群“送苗上门”……各地推出多样举措，切实打通老年人疫苗接种“最后一公里”。

“接种点设在小区里，只需一台电梯或一段楼梯的距离就能去到现场评估及接种，极大地为老年人提供了便利。”广州市海珠区新港街道办事处副主任杨志华介绍，新港街道开展“疫苗接种送到家门口”活动，9天内共为1200多名60岁以上老年人接种了首针疫苗。

在上海，杨浦区长白社区卫生服务中心将疫苗接种服务搬进了养老机构。“谢谢他们能够到我们这里上门服务。”95岁老人严淑英说。

老年人大都有基础性疾病，一旦感染新冠病毒，重症、死亡的风险要高于其他年龄段人群。然而，担心疫苗接种后出现不良反应、对接种禁忌把握不明确等情况常常成为老年人接种新冠疫苗的“拦路虎”。

为切实解决老年人对于接种新冠疫苗的健康顾虑，北京各区积极开展“医社携手”，将免费体检、健康咨询评估与疫苗接种相结合，从专业角度为老年人答疑解惑，最大限度地消除接种人群的顾虑。据了解，近一个月内，北京市已有不少百岁老人完成接种。

“国家卫健委将进一步加强接种组织实施，统筹做好疫情防控和新冠疫苗接种工作。”国家卫生健康委疾控局副局长吴良有呼吁符合接种条件的老年人按程序及时完成疫苗接种。（记者徐鹏航、马晓澄、侠克、龚雯）