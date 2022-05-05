奥密克戎毒株新亚型在美传播 新冠病毒变异速度未减缓

美国疾病控制和预防中心最新数据显示，虽然变异新冠病毒奥密克戎毒株的亚型BA.2仍然是美国主要流行毒株，但另一种新亚型BA.2.12.1导致的感染病例数正在快速上升。流行病学专家表示，新冠病毒的变异速度并未减缓，随着变异持续，其传染性可能还会继续增强。

美疾控中心数据显示，截至4月23日的一周，BA.2.12.1导致的感染病例已占全美确诊病例总数的近30%。在东北部一些区域，BA.2.12.1已超过BA.2成为主要流行毒株。

美疾控中心主任萝谢尔·沃伦斯基日前表示，BA.2.12.1的传播力可能比BA.2强25%。其对新冠疫苗有效性的影响目前正在研究。沃伦斯基同时说，专家们认为接种了新冠疫苗的人，尤其是打了加强针的人，即便是面对BA.2.12.1，在预防重症方面仍能获得较好的保护。

明尼苏达大学传染病研究与政策中心主任迈克尔·奥斯特霍姆表示，新冠病毒的变异比最初预想的更快、更广泛得多。

《华盛顿邮报》日前报道说，奥密克戎毒株的新亚型还在不断出现。南非科学家已发现BA.4和BA.5亚型毒株，它们具有早期变异病毒中发现的突变，并且能“逃脱”人们从疫苗或既往感染中获得的免疫力。研究人员认为，BA.4和BA.5有可能导致“新的感染潮”。

美疾控中心4月29日发布的每周疫情报告说，截至4月27日的一周，美国平均日增确诊病例较前一周上升25.2%，日增住院病例较前一周上升18.5%，日增死亡病例较前一周下降5.3%。

专家强调，接种新冠疫苗及加强针仍是预防感染的最佳方式。美疾控中心最新数据显示，约66.2%的美国人口完成新冠疫苗全程接种，但在完成疫苗接种的人口中，接种加强针的比例只有约一半。

（新华社洛杉矶5月2日电 记者谭晶晶）