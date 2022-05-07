流动医院进村  医疗服务到家（喜看老区新变化）

从浙江省丽水市松阳县古市医院出发，医疗车沿盘山公路一路向上，大约一小时后来到谢村村，不少村民一早就等在村口。“胃不舒服，正好来瞧瞧病。”村民李光富说。

别看车身不大，心电图机、移动B超机、采血设备等专业诊疗设备却一应俱全，还配备了50余种常用药品，可实现多种医疗服务，是名副其实的“流动医院”。

“谢村村是松阳县最偏远的山区村之一，距离县城39公里，村里常住人口一半是老人，大家看病不方便，我们就成立医疗服务队，把医院‘开’到家门口。”古市医院副院长刘毓华说。

搬运设备、搭建诊室，登记、导诊、检查、开处方、发药……医务人员分工明确，针对不同病症分内科、外科坐诊，送诊现场井然有序。“以前去县城看病要转好几趟车，山路又远又绕。”拿完药，李光富跟记者说：“现在不仅不用出村，大家都有了健康档案，多方便！”

2021年11月，医疗服务队结合慢病随访上线了手机端“移动随访平台”，为村民建立了健康档案，过往病史、用药等情况一目了然，极大方便了医生的判断诊疗。“我们还增设了智慧结算系统，可以随车实现挂号、诊疗、医嘱、检查、结算、配药等一站式服务。”刘毓华说。

忙活一上午，待最后一名村民离开时，已过饭点。“我们一天最多能走4个村。”刘毓华说，山村老年人多，许多人都患有高血压、糖尿病等慢性病，要长期服药。为此，医疗服务队特意筛选出20个最偏远的村庄，每月多跑几趟。

目前，松阳全县共有5个“智慧流动医院”，服务19个乡镇（街道）203个行政村，实现了县域全覆盖，2021年累计巡诊2489次，派出医务人员5046人次，服务群众15.52万人次。

《 人民日报 》（ 2022年05月07日 06 版）