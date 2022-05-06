从方舱急转定点医院，上海一宫外孕阳性患者获及时救治

腹痛一天，竟然是宫外孕！5月4日，一名新冠阳性患者被120救护车送至上海交通大学医学院附属仁济医院南部院区定点医院。定点医院妇产科与麻醉科通力合作，为患者紧急实施单孔腹腔镜下左侧输卵管切除术，成功解除患者生命危机。

5月4日凌晨，仁济医院南部院区定点医院值班电话响起，“方舱马上要转运一位新冠阳性患者，疑似妇科急症，请南院准备好收治工作。”妇产科医生周琼和值班医生何志宏接到信息后，迅速了解情况，穿上防护服提前入舱准备，等待病人的到来。

患者王女士（化名）是位32岁新冠阳性患者，已婚已育，一家人被诊断为新冠阳性后，收治于不同方舱。来院前，王女士已腹痛一天，方舱医院将其紧急送至仁济医院南部院区定点医院。

经过超声检查发现，王女士腹内明显可见一个2月大小的胎儿，游离在子宫外，伴有心跳搏动，且盆腔积液不多。仁济南院妇产科主任医师、产科病区负责人吴震溟诊断后认为，患者为异位妊娠（宫外孕），随时可能因腹腔内大出血危及生命。“考虑到妊娠物未完全破裂，腹腔内出血不多，生命体征稳定，可以以单孔腹腔镜方式行左侧输卵管切除术。”吴震溟当机立断。

妇产科医护人员迅速进入工作状态，汇报医务处、联系家属谈话、紧急通知血库备血、联系手术室做准备……

当天上午9时，手术在负压手术室内启动。在腹腔镜下，可以见患者腹腔内出血约300ml，胎儿已经位于左侧输卵管破口处。“如果继续发展下去，随时可能发生大出血、弥漫性血管内凝血，后果不堪设想。”吴震溟说。

手术由仁济医院妇产科主治医师严斌、宋柯琦，住院医师何志宏共同完成。麻醉科王震虹和周薇两位医师负责全身麻醉，唐晓丹和朱晓洁两位手术护士负责手术协助。目前，王女士身体恢复情况良好，已能起床活动。

仁济医院南部院区自4月7日转为定点医院以来，已经收治了38位孕产妇，从早孕确诊到中孕复检，再到足月分娩，妇产科医护人员相互配合共同协作，全力保障了母婴安全。

异位妊娠，俗称“宫外孕”，由于起病隐匿、发展迅速，严重时腹腔大出血危及生命。吴震溟医师提醒，出现停经、异常阴道出血症状的妇女，应尽早到医院进行检查，防止不良结局发生。（姜泓冰）