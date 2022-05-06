梁万年：“动态清零”并不意味着全域静态管理

人民网北京5月6日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓实抓细疫情防控工作有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，“动态清零”并不意味着是全域静态管理。恰恰相反的是，“动态清零”追求的目标之一就是尽可能避免全域静态管理。当前，针对奥密克戎变异株的特点，一方面要强化快速、果断、彻底地采取相关防控措施；另一方面要强化精准科学防控，最大限度地平衡好疫情防控和社会经济发展、正常生产生活之间的关系，要防止层层加码、“一刀切”的做法。既要防止不作为、慢作为，也要防止乱作为、层层加码。

梁万年分析，原则上来说，在疫情早期，传播链条清晰、风险可控的情况下，没有必要采取全域静态管理。但是，当出现广泛的社区传播，传播链条不清楚，也就是传染源和感染者之间，包括密切接触者之间的关系不清晰，出现暴发流行和规模型反弹的风险较大的情况下，要综合考虑疫情的特点、所处的阶段、防控的能力、社会经济水平、人口特征等因素，来决定是否采取更为严格的防控措施，比如说静态管理，以及静态管理的具体区域大小、范围、时间和管理的力度等措施。由此可见，落实“四早”、落实“四方责任”，就可以有效避免全域静态管理。

就如何更好地做到科学精准防控，梁万年表示，要在坚持“外防输入、内防反弹”的总策略、坚持“动态清零”总方针的指导下，继续坚持行之有效的防控措施的基础上，在当前特别是针对奥密克戎变异株的流行状况，努力做好以下几个方面的工作：

一是进一步强化疾病监测工作。监测是早发现的一个非常有力的手段，监测工作做好，发现病人就越早，越早就越主动，特别要做好重点人群、重点场所、重点机构的监测管理，要利用好抗原筛查+核酸检测诊断的有效组合这种监测手段，尽可能早发现感染者，并且防患于未然。

二是做好相关应急准备，做好应对不同疫情场景下的应急预案，加强相关人员的培训和演练。特别是要做好方舱医院、定点医院、隔离场所和相关防控物资的准备。也要做好在疫情防控期间保障社区老百姓正常生活的保供准备和相关预案，以空间来换时间。

三是在防控措施上，要分清优先次序，明确主攻方向。从一开始，就要把社区防控放在更加优先的位置，第一时间把风险人群控制在管控范围。在疫情处置上要更加高效协同、以快制快，确保核酸检测、流行病学调查、隔离转运、隔离收治和社区管控等环节的相互协调联动。另外，各系统、各类信息应该加强联动，确保各项工作要求第一时间抵达基层。