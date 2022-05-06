口岸城市如何做好防控？为什么要高度重视社区防控？国家卫健委这样分析

人民网北京5月6日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓实抓细疫情防控工作有关情况，并答记者问。

口岸城市：疫情防控和民生保障同研究同部署

会上，有记者提问，近一年以来，我国多个边境小城市疫情出现了反复，应该如何统筹兼顾好疫情防控和人们的生产生活？

对此，国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，在疫情防控进入常态化以后，境内的疫情均是来自于境外的，特别需要在“外防输入”上下更大的功夫，加强口岸城市的源头管控，加强入境人员，包括进口冷链食品、物品的风险防范，来落实高风险岗位人员防范措施，织密扎牢“外防输入”的防线。所以需要在以下几个方面进一步加强和发力：

一是要继续坚持“动态清零”总方针，完善口岸城市疫情防控机制。现在要求口岸城市要专门建立口岸防控的专班，在当地的联防联控机制下，各部门加强配合，压实属地、行业、部门、单位的主体责任，明确各环节职责分工和责任人，来落实各项防控措施。也就是说，要改变将口岸城市整体作为一个管控区实行严格管控的现状，可以在有条件的口岸城市设置疫情防控的缓冲区，实行分区差异化管控措施。缓冲区内实行较为严格的疫情防控的管理，缓冲区外地区实行常态化的管控措施。

二是加强监测预警体系的能力建设。人、物、环境切实同防，加强高风险岗位和相关从业人员的检测，特别是核酸和抗原检测的联合使用，强化多渠道的监测预警。

三是提升口岸城市的防控和应急处置能力。加强疾控机构、定点医院、发热门诊、基层医疗卫生机构、集中隔离点的建设和准备，切实落实“四应四尽”。同时，提升人群的免疫接种覆盖率，加强疫情防控的信息化建设，做好应急预案和相应的培训演练。

四是口岸城市应将疫情防控和民生保障同步进行研究，同步进行部署，公布并畅通民生保障热线，及时解决和主动回应群众的关切，保障群众的基本生活，让疫情防控措施更有温度。

社区防控：广泛创建“无疫小区”

“我国整个防控的总方针是'动态清零'，和其他一些国家不同的是，社区是我们防控的前沿阵地，是第一道防线，而有些国家的第一道防线在医疗卫生机构。”梁万年表示，社区是是各项防控措施落实的最基本的单元。可以说，如果社区防控做得不好的话，疫情就不可能控制住。就如同水龙头关不住的话，就会有源源不断的水流出，所以社区防控是非常重要的。

再一个方面，我们国家出现疫情的时候，整个区域当中，除了区分相关的高、中、低风险区划分以外，在防控措施和策略上，主要是分区分级管理，把社区作为基本单元，划分成封控区、管控区和防范区，实行不同的防控措施和策略。这些措施的落地，主要是靠社区完成的。

第三个方面，疫情防控是一个系统工程，是一场人民战争。社区的治理体系、组织协调能力、管理水平，包括一些具体的防控做法，都是决定防控成效的关键要素。由于我国幅员辽阔，城乡差异比较大，社区间的条件和能力差别也比较大，有些地方的社区防控往往是一个地方的短板和弱项。所以，必须要加以重视。

梁万年表示，两年多的防控实践已经证明，做好社区防控，就可以有效地阻断疫情的传播，尽快实现“动态清零”。

那么，应该如何做好社区防控？梁万年分析，首先，应该进一步明确社区防控的战略目标。一是要确保各项防控措施做细做小做实，切实落地。二是要保证在疫情防控期间，社区居民的正常生活。三是要广泛发动群众，积极参与防控工作，要做好相关的沟通和政策，包括健康知识的宣传教育工作。

第二方面，要进一步夯实社区防控的组织体系和防控网络。一是要落实四方责任。在一个社区当中，政府、社会、单位和个人这四方责任要有效落实。二是要充分发挥居委会、村民委员会、公共卫生委员会、志愿者组织等作用。三是要组织机关干部切实下沉社区，实行分片包干。四是要发挥好社区的乡镇卫生院、社区服务中心、村卫生室、社区卫生服务站医务人员的作用。

第三方面，要进一步提升社区防控能力。一是要做好预案，要应对不同流行态势下、不同防控状态下的应急预案，并且加强培训和演练。二是要开展相关督导和考核，广泛开展创建“无疫小区”的工作。三是压实社区内的企事业单位的责任，提前布局防控措施，特别是在出现聚集性疫情和局部暴发的时候，企事业单位的早期防控布局就显得非常重要。四是对重点人群、重点地区、重点单位给予更多的关注，特别是对老年人、对人群密集的场所和机构，要更加注重。

第四方面，要做好社区管控，主力军还是社区一线的工作人员，要对他们进一步关心关爱，采取更多的务实、贴心、暖心的举措，做好一线工作人员的工作和生活保障，合理调配人力资源，合理安排工作班次，同时加强后备力量的储备，解决好一线人员的后顾之忧，做好他们的坚强后盾。