线上运动会  全民齐参与（体坛观澜）

全民健身线上运动会的火热，折射出人民群众对健康的重视，对生活品质的追求。以科技手段为全民健身赋能，健身方式可以因时因需而变，与生活“零距离”

“谁说居家的时候不能运动？健身很简单，让我们运动、家务两不误。”在自己拍摄的短视频中，北京冬奥会冠军齐广璞展示了他自创的脚踩抹布上肢支撑的“家务操”；冰壶选手许静韬则将场上最常见的“刷冰”动作融入家务劳动，从地板到窗户刷了个遍；东京奥运会乒乓球冠军孙颖莎也露了一手用手机颠乒乓球的“绝技”，告诉大家“足不出户也能打乒乓球”。

这个“五一”假期，众多国家队运动员加入全民健身的行列。他们通过视频形式，用各种妙趣横生的动作引导人们参与健身运动。在互联网上，知名运动员拥有大量“粉丝”，“全民健身线上运动会”成为这个假期的热门话题。对于因疫情防控要求暂时居家的群众来说，宅家抗疫的日子有运动相伴，生活也有了新乐趣。

由国家体育总局群体司、中华全国体育总会群体部联合推出的“全民健身线上运动会”自4月28日上线以来，已有超过30万人参与。从乒乓球、羽毛球、毽球到人工智能体能赛、象棋、桥牌、跳绳等，丰富多彩，为广大人民群众提供了多种参与形式，也为全民健身打开了更宽广的天地。

全民健身由线下搬到“云端”，参与者的“运动朋友圈”扩大到天南海北。来自长沙的象棋爱好者“老鱼”在网络上结识了不少新棋友，“如果我能进入决赛圈，就会遇上更多高手了。”北京的网球爱好者张宏武通过线上运动会也找到了新目标：“跳绳、体能赛本来就是我经常参与的，现在正好可以和全国高手过过招。我已经拿了6个项目的参赛证书了，这个假期没白过。”他说的参赛证书，是由国家体育总局和中华全国体育总会颁发的完赛奖励。

线上比赛，更要有科学指导。年近七旬的烟台市民吕成革参加了“AI广播体操大赛”，每个动作都可以对照纠正，他说：“我们这代人对广播体操有特殊情结。居家隔离期间，每天练两次广播体操感觉很好，这两天我也带着老伴一起练。”

全民健身线上运动会的火热，折射出人民群众对健康的重视，对生活品质的追求。以科技手段为全民健身赋能，健身方式可以因时因需而变，与生活“零距离”。“希望能有更多这样的赛事。”参与者的心声，正是全民健身蓬勃发展的生动写照。

《 人民日报 》（ 2022年05月06日 15 版）