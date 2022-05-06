印尼卫生部通报3名死于不明病因肝炎儿童详情

印尼卫生部发言人西蒂(Siti Nadia)5日在雅加达通报，该国3名死于不明病因肝炎病例分别为11岁、8岁和两岁儿童。其中，11 岁患者接种了两剂新冠疫苗，8岁患者接种了一剂新冠疫苗，两岁患者未接种新冠疫苗和甲型肝炎疫苗。

该3名患者是4月30日前两周时间内分别从雅加达东区和雅加达西区医院转院到Cipto Mangunkusumo综合医院接受治疗时死亡。其症状表现为恶心、呕吐、严重腹泻、发热、黄疸、癫痫发作和失去知觉，但具体病因不明。

西蒂称当患者转院到Cipto Mangunkusumo综合医院时，“已经处于危急状态，医院几乎没有时间来抢救”。其中一名患者在被诊断为疑似急性肝炎之前曾患有另一种疾病。但西蒂未说明是哪一位患者和哪种疾病。

西蒂介绍说，根据医院检查，该三名患者新冠病毒检测结果均为阴性。3人均无先天性肝炎家族史。

印尼卫生部本月3日证实在4月30日前两周的不同时间，该国有3名儿童死于不明病因肝炎。目前未发现相同肝炎病例。

印尼卫生部正通过全面病毒检测对急性肝炎病因进行调查，并已发布《关于未知病因急性肝炎预防措施的通知》，要求该国卫生机构和公众密切监测和预防不明病因肝炎。雅加达省卫生机构正在进行进一步流行病学调查。