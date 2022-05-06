香港特区政府举办仪式感谢并欢送内地援港医疗队

本报香港5月5日电 （记者陈然）随着香港的新冠肺炎疫情逐渐缓和，内地援港医疗队最后一批队员于5日启程返回内地。香港特区行政长官林郑月娥在当天的感谢及欢送仪式上对医疗队表达感激之情，并期待他们日后能以游客的身份回到香港。

为支援香港抗击前所未见的第五波新冠肺炎疫情，中央人民政府及广东省政府早前应特区政府请求，派出内地援港医疗队协助治疗新冠病人。医疗队由391名来自25所内地医疗机构的医护人员组成。

在港期间，援港医疗队与香港医管局医护团队合作无间，短时间内提升亚洲国际博览馆新冠治疗中心的收治容量，不但让更多有需要的病人获得治疗，同时加快了整体病人流转，协助特区政府贯彻分层分流治疗策略。此外，双方共同推动中西医深度融合，为病人提供合适的治疗方案，超过1200名新冠病人得以康复出院。

林郑月娥在致辞时表示，内地援港医疗队在特区疫情最严峻的时刻加入救治病人的战线，充分体现出一方有难、八方支援的无私精神，以及血浓于水的同胞情谊。她代表特区政府和香港居民向医疗队表示最衷心的感谢。她相信，香港会很快走出“疫”境，届时欢迎内地医护能够以游客身份重临香港，并与香港医护战友共叙情谊。

香港中联办副主任何靖说，内地援港医疗队展现了极高的专业水平和敬业精神，得到香港社会各界的广泛赞誉。目前香港的疫情明显好转，这离不开援港医疗队的贡献，也再次证明祖国永远是香港最坚强的靠山。

内地援港医疗队领队崇雨田说，看着逐渐恢复生机的香港，医疗队的全体队员倍感振奋。他表示，在中央全方位的支持下，在香港上下一心的共同努力下，香港第五波疫情已趋于平稳。医疗队会记住这份深厚的情谊，欢迎香港的医护人员今后多多交流，希望香港同胞健康平安。

在香港近两个月的时间里，内地援港医疗队受到香港市民的热烈欢迎。4日，6位香港市民代表专程前往医疗队所住酒店，向他们赠送了锦旗和市民感谢留言纪念册。