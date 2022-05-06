疫情无情  人间有情（温情网事）

当前，上海疫情防控仍处于持续攻坚、不进则退的关键时期。面对复杂严峻的疫情形势，来自全国各地、社会各界的支持、援助涌向上海，汇聚成众志成城、攻坚克难，共同抗击疫情的强大力量。

最近，正在援沪的湖北省武汉市肺科医院医生姚利和李国飞就遇到了一件暖心事——他们收到来自武汉房东的信息：房租不用交了！网友纷纷为两位援沪医生和他们的好房东点赞。

微信公众号人民日报发布文章《“房租，免了！”》。文章写到，姚利、李国飞分别是武汉市肺科医院胸外科、院感科的医生。4月3日，他们听从调遣，随湖北医疗队参与对上海的支援。

不久前，姚利在方舱医院值完一天的班，刚回到酒店，就收到身在武汉的房东王姐发来的微信消息：“姚医生，你去支援上海了吗？刚看到你的朋友圈，我和老公商量了一下，想给你免一个月的房租，表达我们对你工作的支持！你要做好防护，平安回来！”

无独有偶，同样在支援上海的李国飞，也收到房东张阿姨的信息：“得知你去上海支援抗疫工作，年轻人有这种勇气和作为很了不起！你去上海工作期间，就不用交房租了。希望你平平安安！”

面对记者的采访，房东王姐和张阿姨又不约而同地婉言谢绝了。王姐透露，2020年，她的丈夫也在抗疫一线，所以她深知医护人员的艰辛，“我提供的这点支持，不值一提。只希望疫情早日结束。”张阿姨也表示：“这点小事算不了什么。”

微信公众号新华社也发布文章介绍了此事。文章提到，在援沪一线，姚利主要承担新冠肺炎确诊病例的相关治疗工作，李国飞主要负责指导医护进行个人防护。此前，两名年轻的医生也都曾为2020年武汉抗击疫情作出贡献。此次，在忙碌的援沪工作间隙，得知房东减免了房租，他们感觉十分温暖，表示“一定不辱使命！”

很多网友留言表示，房东的做法令人感动。网友“梅子”说：“疫情无情，人间有情。这份为别人着想的温暖，必须点赞！”还有网友向援沪医生表达了敬意。网友“sherry”留言说：“感谢支援上海的年轻医生！奋战在一线的医生和减免房租的房东心手相牵，大家一起加油！”网友“品味人生”说：“援沪医生为人民，好房东风雨同舟支持抗疫，双方都是好样的！”网友“一念”说：“每个人都在以自己的力量，以不同的方式支持抗疫。感谢有爱心的房东！我们众志成城，一定会取得胜利！”