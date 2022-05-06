郑州迅速启动防控应急预案

身穿红马甲，手拉购物车，5日一大早，河南郑州金水区未来路街道燕庄花园社区工作人员王舒静就开始忙碌。“除封控区外，每天每家可以安排1人，拿24小时核酸检测阴性证明和小区临时出入证，到指定地点购买生活物资。有的居民年龄偏大，我们尽量把物品送到家里。”

5月3日，郑州市发布疫情防控73号通告。金水区立刻建立起街道统筹、居民下单、商超供应、配送跑腿、社区上门体系，保障疫情防控下的生活物资供应。目前，辖区大型连锁商超米面粮油及肉蛋菜动态库存可销售8天以上。

5日上午11时，中原区秦岭路一家生鲜超市内，蔬菜、水果、肉蛋等货品充足，价格较前几日没有明显上涨。

本轮疫情发生后，郑州市第一时间启动生活必需品保障应急预案，紧盯重要民生物资集散地，畅通物资保供“大循环”；协调商贸流通企业，加强蔬菜直供和仓储库存，做到供应不脱销、不断档，畅通物资供销“内循环”；鼓励居民利用线上下单、线下配送的方式采买物资，畅通物资配送“微循环”。

与此同时，市场监管部门扎实做好市场价格监管，保障民生商品价格稳定。5月3日至今，郑州市出动检查人员2300多人次，检查商超、农贸市场、便利店等1259家。对串通涨价、哄抬价格、囤积居奇的价格违法行为，依法予以严厉打击。

全力保障群众就医需求。通过12320、12345、“郑在抗疫”平台、“郑好办”APP等渠道收集社情民意。全市社区卫生服务中心、乡镇卫生院开通热线，提供24小时健康咨询服务，开展常规诊疗。慢性病用药适当延长处方用量，封控区可送药上门。对血液透析、肿瘤放化疗、孕产妇等患者，要求各区县市主动摸底、登记造册，告知就医流程，协调解决好就医需求。需到医院就医的，由辖区安排专车接送。

郑州市教育局启动线上教学应急预案，制定12条线上教学指导意见；完善“家长、班级、年级、学校”四级联动的心理健康教育模式，准确把握学生心理需求；健全家校协同育人机制，加强家校联动，确保线上教学有效开展。

5月5日下午，郑东新区博学路一小区内，核酸检测正在有序进行。居民们佩戴口罩，按照地上标识自觉相隔2米。“以前要到外面做核酸，现在小区里就能做，速度很快。”居民杨先生说。为保障核酸检测全覆盖，博学路街道办事处各社区、工作站提前在辖区居民群内转发核酸检测通知，确保“应知尽知”；对于卧病在床或居家隔离的人群，社区网格员与医护人员上门服务，确保“应检尽检、不落一户”。

自5月2日起，郑州市内9区（不含航空港区）进行了3轮核酸检测，县市进行了1轮核酸检测，共抽调采样人员21776人，筛查2797.3万人次。从4月30日至5月5日中午12时，郑州累计报告阳性病例71例。当前，郑州市本轮疫情仍在发展阶段。针对可能出现的隐匿性传播，郑州市区域检测与重点人群检测相结合、压茬推进，尽快找出潜在感染者；同时，精准流调排查，快速锁定风险人员，力争早日实现社会面“动态清零”。

《 人民日报 》（ 2022年05月06日 02 版）