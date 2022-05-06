国务院联防联控机制综合组上海工作组调研指导疫情防控工作

新华社上海5月5日电 （记者齐中熙）国务院联防联控机制综合组上海工作组5日在普陀区、黄浦区调研指导疫情防控工作，强调要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，坚定不移执行“动态清零”总方针，以更大决心、更大魄力，乘势而上、一鼓作气实现上海疫情社会面清零，尽快打赢这场疫情防控攻坚战。

5日上午，国务院联防联控机制综合组上海工作组在国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长王贺胜带领下，抵达普陀区城运中心调研疫情防控挂图作战指挥平台。前往开开大楼，实地察看封控小区疫情防控工作。在家乐福超市万里店门前调研街面商超开放情况，并在现场询问百姓核酸检测、生活物资保供等情况。在黄浦区外滩街道北京小区，察看调研“拔钉子”有关情况。

王贺胜说，在前期基础上，上海疫情防控到了中流击水、不进则退的阶段，越是接近目标，越要较劲爬坡，统一思想、加大力度、真抓实干。办法总比困难多，要刻不容缓做好“圈住、捞干、扑灭”工作，落实“四应四尽”控制阻断传染源。要全市一盘棋，统一调度指挥，解决部分区隔离用房不足问题，争取上海早日恢复正常生产生活秩序。

《 人民日报 》（ 2022年05月06日 02 版）