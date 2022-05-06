重症患者转出ICU，百岁老人治愈出院，方舱医院陆续休舱……当前，上海疫情防控取得阶段性成效。在医疗救治一线，医务人员是主力军，志愿者是好帮手，他们践行伟大抗疫精神，日以继夜、艰苦奋战，守护人民生命安全和身体健康。

充实救治力量，援沪医疗队员逆行出征

一方有难，八方支援。面对复杂严峻的疫情防控形势，22个省份和军队派出3万余名医务人员支援上海，有力充实了上海的医疗救治力量。

入驻方舱医院，促进感染者“转阴出舱”——

目前，上海方舱医院开放床位约30万张，收治无症状感染者和轻症病例。各地援沪医疗队分布在新国际博览中心等25家方舱医院，大量感染者得到有效诊治。

驰援定点医院，多学科协同抢救生命——

96岁的李奶奶患有高血压、脑梗死，感染新冠病毒后基础病加重，转入上海交通大学医学院附属瑞金医院卢湾分院ICU。经该院专家和湖南省第三批援沪医疗队联合抢救，李奶奶脱离生命危险。这支医疗队由中南大学湘雅医院、湘雅二医院、湘雅三医院、湖南省人民医院的医疗、护理、院感专家组成，共130人，进驻瑞金医院卢湾分院和上海中医药大学附属曙光医院西院区ICU，负责重症、危重症患者救治。

据不完全统计，各地援沪医疗队对口支援上海的定点医院达30家，队员大多是来自各省市三甲医院的呼吸、感染、重症医学、中医等科室专家。定点医院充分发挥多学科专家协同优势，成立专家组，建立多学科会诊制度，“一人一策”、精准施治，尽最大努力救治重症、危重症患者。

保障群众就医，上海医务人员奋战一线

疫情来势汹汹，上海医务人员克服重重困难，始终奋战在救治和诊疗一线。

市级专家下沉，指导各区定点医院重症救治——

为提高高龄、合并多种基础性疾病的重症患者治愈率，上海新建了市级定点医院与16个区定点医院间的联动协作机制，建立了500多人的多学科综合救治专家组，下沉到区级定点医院，指导及早识别、评估高风险患者，增强重症患者救治力量。

急诊门诊逐步恢复——

上海申康医院发展中心提供的数据显示，目前全市36家市级医院门诊量较4月初增长103%，急诊量增长65%，住院手术量增加一倍。

社区卫生服务中心坚守防控一线——

上海全市各社区卫生服务中心医务人员全力参与疫情防控各项工作，在小区里、楼道间、隔离点和疫苗接种点，负责核酸筛查、隔离观察、疫苗接种等工作。

“我们成立了家庭医生服务、常规配药保障、线上医疗咨询和外出就诊转运4个工作组，做好居民基本健康服务。”闵行区古美社区卫生服务中心主任宦红梅说，截至5月2日，他们已协同街道、居村委为居民提供代配药服务4.3万人次，开展巡诊1.3万人次，就医转运382人次。

各方团结协作，保持医疗服务高效运转

抗击疫情是一项系统工程，在核酸检测、感染者转运、方舱医院管理保障等方面，需要各方面人员配合支持，共同保持医疗服务高效运转。

增强核酸检测能力——

志愿者与上海在职医务人员、援沪医疗队员一起，组成10多万人的采样队伍，工作在近2万个采样点。上海的核酸日检测能力提升到580万管。

针对下阶段复工复产和市民生活需要，眼下上海重新布设各类核酸采样点近9000个，其中4500多个点位已开放，为城市保供人员、复工复产企业和部分防范区居民提供服务。

凝聚志愿服务力量——

“4月28日，我们面向社会紧急招募志愿者，补充120急救车驾驶员队伍，报名人数过万。特别感谢爱心人士支持急救工作。”上海市医疗急救中心人力资源部部长王娟说。

当前上海疫情防控仍处于不进则退的关键时期。广大医务人员和志愿者，坚持人民至上、生命至上，正继续奋战在医疗救治和服务保障一线，为打赢大上海保卫战贡献力量。

《 人民日报 》（ 2022年05月06日 02 版）