“我们打赢了武汉保卫战，也一定能够打赢大上海保卫战。”5月5日，习近平总书记主持召开中共中央政治局常务委员会会议。会议充分肯定我国疫情防控取得的成绩，深刻分析当前新冠肺炎疫情防控形势，研究部署抓紧抓实疫情防控重点工作，对坚决筑牢疫情防控屏障、坚决巩固住来之不易的疫情防控成果提出明确要求。

新冠肺炎疫情发生以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，因时因势不断调整防控措施，疫情防控取得重大战略成果。今年3月以来，具有传染性强、传播速度快、隐匿性高等特点的奥密克戎变异株流行，我国疫情呈现点多、面广、频发的特点，疫情防控面临复杂性、艰巨性、反复性的严峻形势。经过全国上下勠力同心、并肩作战，我们经受住了武汉保卫战以来最为严峻的防控考验，取得了阶段性成效。实践证明，我们的防控方针是由党的性质和宗旨决定的，我们的防控政策是经得起历史检验的，我们的防控措施是科学有效的。

目前全球疫情仍处于高位，病毒还在不断变异，疫情的最终走向还存在很大不确定性，远没有到可以松口气、歇歇脚的时候。必须清醒认识到，我国是人口大国，老龄人口多，地区发展不平衡，医疗资源总量不足，放松防控势必造成大规模人群感染、出现大量重症和病亡，经济社会发展和人民生命安全、身体健康将受到严重影响。坚持动态清零，是坚持人民至上、生命至上的必然要求，是尊重科学、尊重规律的有力体现，是14亿多人口大国当前务必守住的疫情防控底线。只有坚持动态清零，立足抓早、抓小、抓基础，发现一起就扑灭一起，才能以最低的社会成本、在最短的时间内控制住疫情，以良好的防控成效保障经济社会持续健康稳定发展。

越是疫情防控任务艰巨、形势复杂，越要增强战略定力。要深刻、完整、全面认识党中央确定的疫情防控方针政策，坚决克服认识不足、准备不足、工作不足等问题，坚决克服轻视、无所谓、自以为是等思想，始终保持清醒头脑，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，坚决同一切歪曲、怀疑、否定我国防疫方针政策的言行作斗争。各级党委、政府和社会各方面要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，全面动员、全面部署，以时不我待的精神、分秒必争的行动抓实抓细疫情防控各项工作。

当前，疫情防控工作正处于“逆水行舟、不进则退”的关键时期和吃劲阶段，各级党委、政府和社会各方面要坚定信心，深刻认识抗疫斗争的复杂性和艰巨性，以“时时放心不下”的责任感，坚决落实党中央决策部署，充分发扬斗争精神，做到守土有责、守土尽责。“动态清零”的精髓，一是快速，二是精准。要比病毒跑得更快，以快制快，真正把防控措施落细、落小、落实。要按照会议提出的明确要求，加快局部聚集性疫情处置，应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治；加强防控能力建设，强化区域协防、省内统筹；及时完善防控措施，加大对病毒变异的研究和防范力度，不搞简单化、一刀切；从严落实常态化疫情防控举措，压实行业责任和单位责任；紧紧依靠人民群众打好人民战争，筑牢群防群控防线。各级党组织和广大党员、干部要继续冲锋在前、顽强拼搏，发挥战斗堡垒和先锋模范作用，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。

同疫情作斗争，是物质的角力，也是精神的对垒。坚持就是胜利，坚持才会胜利，坚持定能胜利。目前吉林及其他多地聚集性疫情得到有效控制，上海疫情防控取得阶段性成效，全国疫情呈波动下降趋势。实践再次证明，我们完全有基础、有条件、有能力实现动态清零。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚定信心、同舟共济、团结一心做好抗疫工作，我们一定能够打赢疫情防控这场大仗硬仗，守护好人民群众生命安全和身体健康。

《 人民日报 》（ 2022年05月06日 02 版）