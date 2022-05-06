北京出台六项措施（抓细抓实各项防疫工作）

5月4日15时至5日15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者39例。截至目前，北京全市共有高风险地区17个，中风险地区31个。5日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组暨首都严格进京管理联防联控协调机制会议强调，当前北京市疫情仍持续在高位运行，防控形势严峻复杂，“五一”假期后将继续保持应有防疫状态，严防死守，以快制快，坚决遏制疫情扩散蔓延，尽快实现社会面清零。

5日下午，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会介绍关于朝阳全区及其他重点区域实行居家办公管理措施：自5月5日起，朝阳、海淀、房山、通州所涉封控区、管控区、防范区和临时管控区的公共交通进行运营调整。朝阳全区及公共交通运营调整区域内工作或生活的人员，实行居家办公和“点对点”闭环管理。

首都严格进京管理联防联控协调机制同时提出6条落实措施：

一是上述地区，党政机关和国有企事业单位带头落实居家办公要求，居家办公人员可就地转为志愿者。中央和国家机关、央属企事业单位、大型头部企业原则上保持不高于50%的到岗率。商业写字楼宇、办公型企业员工原则上实行居家办公。城市运行保障、公共服务和参与防疫工作的一线人员正常上班。各类确需到岗人员实行单位家庭“点对点”闭环管理。室内文化娱乐场所、体育健身场所、培训机构等全部暂停营业。

二是居家办公所涉及的单位，要做好员工居家办公的具体安排和教育管理；必须到岗的，严格落实扫码测温、查验核酸等防疫措施，加大公共区域消杀力度，严防单位内部人员聚集。

三是居家办公期间，工作时间、劳动报酬、休息休假等事宜，鼓励用人单位与劳动者协商确定，员工工资水平不得低于本市最低工资标准。

四是对2022年承租国有房屋的服务业、中小微企业和个体工商户减免租金，同时鼓励非国有房屋业主适当减免租金，用好中小微企业复工复产保险支持政策。

五是各相关区对政务服务事项尽可能网上申报、全程网办。商事登记相关事项加强在线咨询和办理，审批证照和材料双向寄递，最大限度为企业和市民提供便利。

六是属地和行业管理部门要加大对辖区单位落实居家办公情况的指导监督检查，对未落实要求的督促整改。

5日公布的新增确诊病例中，38例来自管控人员，1例为社区筛查发现。据介绍，北京对重点病例和新发社会面病例，坚持一病例一专班，由区领导挂帅，尽快查清感染源头，严格判定密接等风险人员，第一时间落位管控。北京市卫健委副主任李昂介绍，目前全市三轮区域核酸筛查已完成第二轮，5月4日采样2055万人，共筛出4管“十混一”混采阳性。

为保障市民就医出行，北京推出专项措施。全市在整合现有120、999医疗急救力量的同时，统筹出租汽车运力，组建市民就医保障应急车队，为非急危重症患者，如孕产检、透析、化疗、肿瘤等人员就医，提供车辆保障。据北京市交通委相关负责人介绍，应急车队车辆持通行证进入管控区域，实行“点对点”运送，按照疾控部门统一制定的标准开展车辆和驾驶员的洗消、防护，驾驶员一日一次核酸检测。

《 人民日报 》（ 2022年05月06日 02 版）