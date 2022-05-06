因地制宜办好老年人“幸福餐桌”（现场评论）

无论城市还是农村，开展养老助餐服务，都需要解决好“谁出资”“谁出力”的问题

在云南省曲靖市沾益区东海社区，每到中午和傍晚，人们总能看到一辆车身印着“高龄老人幸福餐”的电动三轮车穿梭在乡间小道上，给村里80岁以上老人免费送餐。老人们高兴地说：“以前吃饭，常常对付一口，现在饭菜不重样，吃得更香！”

对于没人照顾、行动不便的老人来说，做饭难、吃饭难的问题令人困扰。近年来，一些城市社区办起老年餐桌、老年食堂，取得不错效果。与城市相比，农村地区开展养老助餐服务却存在一些难点。一方面，农村人口居住相对分散，不利于集中供餐。比如，东海社区有8个村小组，有的村组距离较远，老人来社区食堂既不方便，途中也不安全。另一方面，农村资金相对有限，办起老年食堂后，实现可持续发展也不容易。正因此，在农村开展养老助餐服务，需要兼顾各方、因地制宜。

为方便老年人在家门口吃上暖心餐，不少地方都进行了有益探索。开办“幸福餐桌”，组织上门送餐，推出个性化订餐，让餐车流动起来……这些民生之举，旨在让老年人享受“舌尖上的幸福”。老人们吃得满意，开办“幸福餐桌”就有意义。从现实情况来看，无论城市还是农村，开展养老助餐服务，都需要解决好“谁出资”“谁出力”的问题。

稳定的资金支持是重要支撑。东海社区开办高龄老人“幸福餐桌”的资金，有的来自上级政府补助，用于购买厨具、消毒用品、送餐车等硬件设施；社区集体经济每年拿出部分资金，用于食材和人工开支。此外，社区还成立乡贤理事会，鼓励大家捐钱捐物，用于改善伙食、老人过生日时购买蛋糕等。经过实践，当地形成了“政府掏一点、集体出一点、爱心捐一点”的资金来源方式，尽力保障农村老年食堂“办长久、不断顿”。聚合多方资源，用好财政资金、分配好村集体资金、吸纳社会资金，才能持续促进养老服务业健康发展。

做好养老助餐服务，离不开一支爱老、敬老、助老的队伍。为提高养老助餐服务质量，东海社区的食堂厨师由村小组组长担任，经相关部门培训合格后持证上岗；送餐员由经过挑选的党员志愿者担任，在送餐的同时，可以和老人们话话家常，及时为他们排忧解难；还有人专门为餐具、厨房消毒，坚持每日给配送车消毒，并对每一餐取样留检。从加工制作到上门配送，从卫生消毒到用餐检验，各个环节都尽量做到分工协作、各负其责，共同确保餐食安全。这也启示我们，在农村开展养老助餐服务，应注重发挥党员骨干带头作用，以责任岗位带动志愿服务，推动形成积极参与的氛围。

在农村推进养老助餐服务，扎根的是乡土，服务的是乡邻。办好温暖食堂和“幸福餐桌”，发展好以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务，就能更好惠民生、暖人心，让老年人过上老有所养、老有所依的幸福晚年生活。

（作者为本报云南分社记者）

《 人民日报 》（ 2022年05月06日 05 版）