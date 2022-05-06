看病更方便  生活更健康（有温度的举措  暖民心的行动④）

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近年来，江苏省镇江市世业镇卫生院落实分级诊疗制度、推进家庭医生签约服务、提高基层医卫人员待遇、践行“大健康”理念……年门诊量5.6万人次，比2014年增加40%；一、二级手术年均60多台，基层就诊率83.73%，用暖心举措，守护群众健康，实现了“小病不出岛，大病有依靠”。

沿着润扬长江大桥行驶，引桥盘旋而下直通一座江心小岛。这里是江苏省镇江市丹徒区世业镇。世业镇卫生院就在小岛的中心位置。四层的黄色小楼前，不断有患者进出就诊、医生匆忙赶路的身影。

2014年12月13日，习近平总书记来到世业镇卫生院，了解农村医疗卫生事业发展和村民看病就医情况。总书记指出，没有全民健康，就没有全面小康。医疗卫生服务直接关系人民身体健康。

“没有全民健康，就没有全面小康。”7年多来，这句标语一直悬挂在镇卫生院宽敞明亮的一楼大厅，每天都提醒着镇卫生院全体人员为群众的生命健康全心付出。如今，世业镇卫生院年门诊量5.6万人次，比2014年增加40%；一、二级手术年均60多台，基层就诊率83.73%，实现了“小病不出岛，大病有依靠”。

乡镇卫生院，是一个窗口。落实分级诊疗制度、推进家庭医生签约服务、提高基层医卫人员待遇、践行“大健康”理念……在基层一线，一项项促进医疗卫生工作重心下移、优质资源下沉的举措，带来了变化与发展，使医改成果真切温暖千家万户。

远程医疗 便利患者

在放射科医生袁润智的诊室里，保存着3张珍贵的照片。“那天在放射科诊室，习近平总书记仔细了解远程医疗系统。我向总书记汇报，患者在镇卫生院也能远程享受市里三甲医院的服务，省时省力省钱。”总书记笑着说，这是一种很好的优质资源下沉方式，能解决一部分问题。“总书记的肯定，像一股暖流一直在我的心里涌动。”袁润智回忆道。

作为省级综合医改试点省份，江苏用“强基层”撬动医改难题，目前共建成医联体688个。袁润智介绍，2014年开始，卫生院与上级医疗机构成立全科和专科门诊，一方面把专家请到岛上服务，带动诊疗能力的提高，另一方面通过信息化手段，实现远程影像会诊。

说话间，有患者前来拍X光片，开出的报告单上标着“镇江市第一人民医院”（以下简称“市一院”）的抬头。“在这里拍片，片子同步传到市一院影像中心。我先做出基本判断，审核医生再做补充、修改。”袁润智说。

“我们卫生院这几年的变化可大了！”袁润智隔壁诊室的全科医生吴玉珍说。2014年以来，卫生院联合门诊从1个增加到6个，在放射科率先与市一院远程影像会诊基础上，2019年又实现了生化检验和心电设备的远程连接，还成立了“远程会诊中心”，疑难杂症可与江苏省人民医院、市一院进行多学科云会诊。患者看病更方便了，心里也更温暖了。

这天，吴玉珍在卫生院云诊室，连线了市一院心内科副主任陶艾彬。兴隆村村民蒋茹英因心梗在市一院做了心脏搭桥手术，需连续数月检测指标并调整用药。“蒋大娘您别担心。”在云诊室，吴玉珍打开远程设备，蒋大娘来卫生院做的心电图、凝血功能等最新指标，实时传送到视频另一端的陶艾彬面前，对方仔细查看并即时反馈。“太方便了，不出岛就像在大医院看病一样。”蒋大娘心里十分满意。

习近平总书记在卫生院调研时，医生邵君艳曾在“健康小屋”向总书记介绍中医体质辨识仪使用等情况。“总书记说，‘你们白天上班，晚上还要入户体检，大家辛苦了！’总书记对家庭医生工作的鼓励，温暖了我们每个人的心。”邵君艳说。

这些天，邵君艳与科室同事巫蓉正在着手准备慢性病患者体检工作。巫蓉介绍，卫生院将30名医务人员组建成5支“3+X”家庭健康责任团队，通过划分服务片区、走村入户的方式，提供零距离、系统化服务。目前，已建立电子健康档案1.27万份，建档率87.6%；65岁以上老年人及慢性病患者等重点人群个性化签约5185人，签约率86.7%。

资源下沉 扎根基层

年门诊数、基层首诊数、手术台数、患者满意度逐年上升。世业镇卫生院院长胡小忠认为，卫生院的发展离不开造血输血的双向发力。

2013年底，胡小忠初到卫生院当院长时，这里只有一幢三层小楼，面积小、设备少，就医环境和医护人员水平都不尽如人意。

2014年3月，在政府财政支持下，卫生院建成了4600多平方米的四层就诊楼，并更新了设备，增加了床位，开设了新科室。胡小忠算了一笔账：2015年至2021年，各级财政对卫生院累计投入资金3000余万元，包括人员经费、基本公共卫生经费，以及基建、设备经费等。

镇江市卫健委副主任朱朝阳告诉记者，2015年，世业镇卫生院加入镇江市康复医疗集团，从联合门诊到联合病房，再到家庭医生团队联合服务，从上级医院专家请上岛到开设远程医疗云诊室，卫生院诊疗能力不断提升。目前，镇江全市开设有105家全/专联合门诊，20家康复联合病房，越来越多的基层医院正在受益。

“上级医院的专家请进来，不仅患者治病心里更踏实，对基层医生也有帮助。”袁润智说，坐在乡镇卫生院，相当于在上级医院进修，自己对技术更有把握，群众也对卫生院更有信心。

丹徒区卫健委副主任李枫介绍，2015年以来，丹徒区先后有3名技术、行政骨干到世业镇卫生院挂职院长助理，并通过招聘和调进的方式，帮助增加9名卫生专业技术人员。年轻检验师王圣勤说，今年以来她已有好几段到上级医院挂职锻炼的经历，进行了多项镇卫生院原未开设的检测项目培训。

“在内部造血上，通过将党员培养成骨干、将骨干培养成党员的‘双培养’机制，加快人才队伍建设。”胡小忠介绍，在编人员有职称没岗位的，给予定额补贴；非编人员学历及职称提升的，基本工资上升100元到300元；参加学习培训的，不仅准假还报销费用，学习氛围日益浓厚，职工心里也更加温暖。

“要扎根基层，在这里好好工作”，习近平总书记曾这样勉励王圣勤等在场年轻医务人员。王圣勤表示，总书记的暖心话语一直激励着她扎根基层、扎实奋斗。2015年，预备党员转正；2017年，通过入编考试；2019年，晋升中级职称成为主管检验师；2020年，取得核酸检验资格证书；2021年，主动到抗疫一线服务，被区委授予优秀共产党员称号……

暖心举措多，医务人员水平不断提升。据统计，镇卫生院医务人员中本科学历占比从2014年的35%上升至2022年的80%，在编人员平均收入从6.18万元提高到12万元。

运动处方 呵护健康

世业镇卫星社区居委会一楼的“健康小屋”里，69岁的邵宽信从医生戴敏手中接过一张处方单。单子上写着：每天有氧运动半小时，快走，每分钟心率120。

“这处方之前没见过啊”，邵大爷有些疑惑。他患有高血压，今天是由家庭医生帮他预约前来就诊的。

“这叫作运动处方。”戴敏笑着向邵大爷解释，“通过药物和运动的双管齐下，能更好控制血压，还能预防其他疾病。”

戴敏是世业镇卫生院运动处方科的3名运动处方师之一。去年10月，江苏省体育局、省卫健委举办运动处方师培训班，她和全省医疗卫生机构的200多名执业医师参加了培训。

“您要每天坚持，运动强度也要适中。每分钟120步，心率就刚好合适。”戴敏暖心提醒邵大爷，并嘱咐他3个月以后复查，也可来卫生院找她。

在世业镇卫生院的“运动促进健康”中心，显眼处有一台“国民体质检测一体机”，往里走有四肢联合训练器、有氧运动跑步机等各类器械。“精准医疗与科学运动相结合能在更大范围助力全民健康。”胡小忠兼任着运动处方科主任。在他看来，科室的服务对象覆盖所有人群：对慢病患者，提升诊疗效果；对亚健康群体，预防关口前移；对健康人群，提高身体素质。去年10月至今，卫生院已开具运动处方460多张，在为更多群众提供暖心服务的同时，逐步向医防融合的方向转变。

江苏省运动处方师培训工作从2020年正式启动，两年来开展培训共7期，培训人员超过800人。江苏省卫健委疾控处负责人表示，规范化培训，为运动处方应用到临床实践和人群干预工作提供人才和技术支撑，从业人员将为群众提供科学精准的“药物+饮食+运动”的指导，以及全生命周期的健身健康服务。目前，运动处方科已在江苏省人民医院、常州市体育医院、世业镇卫生院等医疗机构试点开设，并逐步向基层推广。

在世业镇，每年的12月13日，“健康跑”活动都在绕岛而建的6公里健康步道举办；长江边上的两个旧船厂被改建为健身公园；全镇陆续新增了24个家门口的健身广场，居民们锻炼健身又多了好去处……“大健康”理念与行动，已在基层群众中逐渐普及。

《 人民日报 》（ 2022年05月06日 14 版）