“允许符合条件家长陪护感染患儿”是人性化措施

大家比较关心儿童感染者的陪护问题，如何进一步优化管理制度来满足他们的陪护需求？在4月6日上海市举行的第145场疫情防控工作新闻发布会上，市卫生健康委一级巡视员吴乾渝表示，对于一些有特殊需要的儿童，由监护人自愿申请，在充分了解可能的健康风险并签署告知承诺书后，可以陪护。符合陪护条件的家长应在工作人员指导下，做好个人防护，落实规范佩戴口罩、分时用餐、不与儿童共用生活物品等防护措施，严格遵守各项管理制度。

这是儿童感染者救治的人性化处理，值得肯定。对儿童感染者进行精心救治，除了增加医护力量，改善定点医院、集中收治点条件外，还可以推行对符合条件的未确诊家长进行防疫培训，让未确诊家长对患儿进行陪护。这可实现对幼儿更精心化的照顾，也可减轻当前医疗资源的压力。

根据《传染病防治法》、防控工作要求等，感染者应当与非感染者隔离。据报道，上海按照分类收治的原则对儿童感染者进行救治。如果儿童家长同样是阳性感染者，可以同住在儿童区域陪护照顾，一起接受观察治疗。对于儿童感染者，如果家人不符合陪同条件，且患儿小于7岁，将在公卫中心接受治疗；其他大龄儿童和青少年，以及家长符合陪同条件的低龄儿童感染者，将主要在集中收治点隔离治疗，并配置专业的儿科医疗团队，保障患儿得到规范专业的治疗和生活照料。

但是，对于将被感染的幼儿与未被感染的父母分开的做法，有的家长并不同意，认为将孩子和父母分开，不符合儿童中心主义原则，并担心这样做会让孩子产生恐惧等心理问题，不利于对孩子的救治。家长们的情绪可以理解，从保护未成年人健康成长，要求家长履行监护职责来看，家长的诉求也合理。

既遵守防疫法规，又更好地救治儿童感染者，最适合的方式就是由家长自愿申请，医疗机构进行评估，由家长参与陪护。对于由未确诊家长陪护儿童感染者，此前已有临床探索并发表专业论文。该论文总结了1例新型冠状病毒肺炎患儿住院期间由未确诊家长陪护的防护体会，详细介绍了对患儿家长在陪护前进行相关知识培训，个人防护措施，动态观察患儿病情，对患儿家长进行心理疏导，出院指导等等内容。从中可见，只要具备相应条件，由未确诊家长陪护是可行的。

对于被感染幼儿的隔离救治，家长和社会公众以前最担心的问题就是幼儿的心理问题。在感染幼儿比较少的情况下，定点医院、集中收治点的医护人员可以投入精力，通过和患儿家长视频等方式，关注孩子的心理健康问题。而在患儿人数变多的情况下，家长关注的就不只是患儿的心理健康问题，而是定点医院、集中隔离收治点的医疗条件问题，对患儿的基本看护问题。

回应家长和舆论的关切，一方面要增加对感染幼儿的救治力量，真正保障每个患儿得到规范专业的治疗和生活照料。对于家长来说，如果能看到每个患儿都得到精心看护、救治，那么，也不会那么焦虑。另一方面，考虑到患儿主要是无症状感染者、轻症，可以结合防疫形势，采取对未确诊家长进行消杀、防护培训，由未确诊家长参与陪护的方式。这不是把未确诊家长简单作为被隔离的对象，而是把未确诊家长作为辅助医疗、看护人员。从长远看，向公众普及如何居家应对新冠无症状、轻症，也是进行疫情防控必不可少的内容。