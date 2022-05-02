北京市核酸再降价：单样本检测降至19.7元

据“医保北京”微信公众号消息，近日，北京市医保局会同市卫生健康委、市财政局以及市人力社保局，印发《关于进一步降低新型冠状病毒核酸检测项目价格的通知》，自5月3日起北京市新冠病毒核酸单样本检测价格由每次24.9元降低至19.7元，混合检测价格同步由每样本5.9元降低至3.4元。

该价格为最高政府指导价，检测机构不得上浮，但可根据自身情况下浮调整，下浮幅度不限。对单纯进行核酸检测的，不收取门诊医事服务费。

同时，北京市已根据国内最新最低价格，同步开展核酸检测试剂、提取试剂、采样管等主要检测耗材联动限价挂网，以进一步降低检测机构耗材采购成本。

北京市公立医疗机构、非公立医保定点医疗机构、疾控机构通过市医保局招采平台按挂网价格进行采购，即可同步降低检测成本。市医保局也鼓励其他检测机构通过市医保局招采平台进行采购(可向市医保局招采中心咨询)，以有效降低检测耗材采购成本。