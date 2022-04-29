国家卫健委：60岁以上老年人新冠疫苗全程接种人数占老年人口的81.49%
人民网北京4月29日电 （记者张文婷）今日，国新办就坚持“动态清零”，做好疫情防控工作这一主题举行发布会。国家卫生健康委疾控局负责人雷正龙在会上表示，截至4月28日，60岁以上老年人接种新冠病毒疫苗覆盖人数达到22708.8万人，完成全程接种21515.5万人。覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的86.01%和81.49%。加强免疫接种已完成16042.5万人。
雷正龙提到，目前，新冠病毒疫苗接种总体顺利，加强免疫正在有序开展，老年人群接种率也在逐步提高。近期，国家卫生健康委就老年人疫苗接种工作进行了再动员、再部署。一是落实属地责任。要求各地充分认识老年人疫苗接种的重要性、紧迫性，积极做好辖区内老年人群的摸底统计，进一步加强组织实施，保障接种安全。二是充分发挥老龄部门的作用。为进一步推动老年人的接种，全国老龄委办公室前期专门印发了《关于推动做好老年人新冠病毒疫苗接种工作的通知》，指导各地充分发挥涉老社会组织密切联系老年人的优势作用，条块结合，同向发力，确保为老年人接种疫苗提供安全便利的条件。三是加大宣传动员的力度，深入社区、乡村、养老院等，广泛开展新冠病毒疫苗接种宣传，提高大家接种的积极性和主动性。
雷正龙呼吁，疫苗接种和个人防护是新冠肺炎疫情防控的有效手段，大家共同努力，进一步提高重点人群、老年人群的新冠疫苗接种率，为疫情防控助力。
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